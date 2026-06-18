H New York Post κάνει… τηλεόραση

Το – πρώτο – δωρεάν κανάλι περιεχομένου διαρκούς ροής με διαφημίσεις (FAST) λανσάρει ο New York Post Media Group, θυγατρική της News Corp. του Ρούπερτ Μέρντοχ, με πρόεδρο του τον Λάχλαν Μέρντοχ, εκτελεστικό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της FOX.

Την είδηση «ξετρύπωσε» ο Axios, στον οποίο κατ’ αποκλειστικότητα, έκανε γνωστό το εγχείρημα ο επικεφαλής Οπτικοακουστικού Περιεχομένου του μιντιακού ομίλου, Γουόρεν Κοέν.

Και συμβαίνει σε μια στιγμή κατά την οποία οι εκδότες της Ενημέρωσης αναθεωρούν στρατηγικές, προσαρμόζοντας τες στις αναζητήσεις/απαιτήσεις των καταναλωτών/χρηστών/αναγνωστών για περιεχόμενο υψηλής ποιότητας χωρίς συνδρομή, καθώς τα έσοδα από διαφημίσεις στην λεγόμενη «συνδεδεμένη τηλεόραση» αυξάνονται και το ψηφιακό βίντεο είναι πιο εύπλαστο.

Έχει επίσης τη σημασία της η κίνηση της Post καθώς η Fox Co. του Μέρντοχ προ ημερών εξαγόρασε την πλατφόρμα Roku και πλέον με δύο δωρεάν πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου με διαφημίσεις, τις Tubi TV και The Roku Channel, διαμορφώνει εξαιρετικά μεγάλη δυναμική στην ψηφιακή διαφήμιση.

Το κανάλι New York Post FAST περιλαμβάνει 150 ώρες περιεχομένου στο οποίο συνεισφέρουν οι εκδόσεις του ομίλου, New York Post, California Post, Page Six, Page Six Hollywood και Decider.

Το κανάλι έχει καθημερινές εκπομπές – ενδεικτικά «Post Presents», «Page Six Radio» και «Schein Time» – και το περιεχόμενο του θα ανανεώνεται κατά περίπου 20% κάθε μήνα.

Και προηγουμένως η Post είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ενός καναλιού ΟΤΤ, αλλά, σύμφωνα με τον Κοέν, δεν διέθετε τον όγκο και τη συνέπεια του προγραμματισμού που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός καναλιού.

Η εταιρεία παράγει 51 σειρές βίντεο, πολλές από τις οποίες έχουν ξεπεράσει το ένα εκατ. προβολές στο YouTube.

Οι προβολές της NYPMG στο YouTube έχουν αυξηθεί κατά 66% και τα έσοδα από την πλατφόρμα έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί το τελευταίο έτος, αναφέρει ο επικεφαλής Οπτικοακουστικού Περιεχομένου του μιντιακού ομίλου του New York Post Media Group.

Τα κανάλια FAST δεν είναι κάτι νέο, όμως το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών και των διαφημιζόμενων έχει ενισχύσει την κατηγορία. Η άνοδος των βίντεο podcast έχει επίσης βοηθήσει στην παροχή μιας σταθερής ροής προγραμμάτων.

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