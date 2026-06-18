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18.06.2026 10:25

Με νάρθηκα εμφανίστηκε στην εκπομπή η Μίνα Καραμήτρου – Όσα είπε για τον τραυματισμό της (Video)

18.06.2026 10:25
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Με νάρθηκα στο αριστερό της χέρι εμφανίστηκε η Μίνα Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού», έπειτα από τον τραυματισμό της, την προηγούμενη ημέρα, όταν κλιματιστικό στον σταθμό εξερράγη.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο περιστατικό με χιούμορ και ψυχραιμία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά».

Πώς συνέβη το στύχημα

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, μεσημέρι Τετάρτης (17/6), στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, με το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, να αναφέρει ότι η δημοσιογράφος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σταθμού λίγο μετά το τέλος της εκπομπής της με τον Νίκο Στραβελάκη, όταν εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά.

Η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να δεχθεί θραύσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τη δημοσιογράφο στο νοσοκομείο. Όλα, εν τέλει, πήγαν καλά, με την παρουσιάστρια να εμφανίζεται κανονικά στο πόστο της, σημερα, στην εκπομπή του OPEN.

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