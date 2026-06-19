Υπάρχουν πολλές πρωτιές στο φετινό Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην 96χρονη ιστορία της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 48 ομάδες. Είναι επίσης το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες (τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό) και σε αριθμό-ρεκόρ 16 πόλεων. Και θα είναι το πρώτο που θα έχει έναν δισεκατομμυριούχο παίκτη – στην πραγματικότητα δύο: τον 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγό της Πορτογαλίας, και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι, που οδηγεί την Αργεντινή στην υπεράσπιση του τίτλου της.

Από την άλλη, με τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη, ίσως μόνο οι δισεκατομμυριούχοι να μπορούν να αντέξουν οικονομικά να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση από κοντά. Η FIFA πρόσφατα διέθεσε εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Στάδιο ΜετΛάιφ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στην τιμή των 32.970 δολαρίων. Η τιμή αυτή είναι τριπλάσια από εκείνη που είχε εμφανιστεί σε διάθεση εισιτηρίων τον Απρίλιο και πάνω από είκοσι φορές υψηλότερη από το αντίστοιχο εισιτήριο για τον τελικό του 2022 στο Κατάρ, όπως επισημαίνει το Forbes.

Δείτε τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Μουντιάλ 2026

1. 300 εκατομμύρια δολάρια

Κριστιάνο Ρονάλντο

Εθνικότητα: Πορτογαλία | Ηλικία: 41 | Έσοδα εντός γηπέδου: 235 εκατ. δολάρια • Έσοδα εκτός γηπέδου: 65 εκατ. δολάρια

Ο Ρονάλντο δεν είναι μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, αλλά και ο αθλητής με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο, ανεξαρτήτως αθλήματος, μια διάκριση που κατακτά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τα εκτιμώμενα έσοδα των 300 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός τους τελευταίους δώδεκα μήνες τον φέρνουν ισόπαλο με τον πυγμάχο Φλόιντ Μέιγουεδερ Τζούνιορ ως προς το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ το Forbes για αθλητή, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Είναι επίσης ο μόνος αθλητής που έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας ενώ παραμένει εν ενεργεία στο άθλημά του.

Όλα αυτά οδηγούν σε καθαρή περιουσία που το Forbes εκτιμά πλέον στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον Ρονάλντο έναν από τους μόλις τέσσερις εν ενεργεία αθλητές που έχουν μπει στο «κλαμπ των τριών κομμάτων». Πηγαίνει στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, εξακολουθώντας να αναζητά τον πρώτο του τίτλο στη διοργάνωση. Ωστόσο, έχει μομέντουμ. Τον περασμένο μήνα βοήθησε την Αλ Νασρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Σαουδαραβικής Επαγγελματικής Λίγκας, τον πρώτο του τέτοιο τίτλο από τότε που έφτασε στη Μέση Ανατολή το 2023.

2. 140 εκατομμύρια δολάρια

Λιονέλ Μέσι

Εθνικότητα: Αργεντινή | Ηλικία: 38 | Έσοδα εντός γηπέδου: 70 εκατ. δολάρια • Έσοδα εκτός γηπέδου: 70 εκατ. δολάρια

Όπως και ο μακροχρόνιος αντίπαλός του Ρονάλντο, ο Μέσι μπήκε πρόσφατα στη λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου, με καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, όπως ο Ρονάλντο —καθώς και ο Γκιγιέρμο Οτσόα του Μεξικού— ο Μέσι θα συμμετάσχει στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, αριθμός-ρεκόρ.

Καθώς όμως η Αργεντινή προσπαθεί να επαναλάβει την πορεία της από το 2022 και να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της συνολικά, ο σταρ επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι, που γίνεται 39 ετών στις 24 Ιουνίου, είναι έτοιμος να κυνηγήσει ακόμη ένα απόλυτο ρεκόρ μόνος του. Με τέσσερα γκολ αυτό το καλοκαίρι, ο Μέσι θα ξεπεράσει τα 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε και θα γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ανεξάρτητα από την αγωνιστική του απόδοση, πάντως, ο Μέσι θα βρίσκεται στο επίκεντρο διαφημιστικών εκστρατειών γύρω από τη διοργάνωση, εμφανιζόμενος σε νέες διαφημίσεις της Adidas, μαζί με τον Μπαντ Μπάνι και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, και της Michelob Ultra, μαζί με τον Κρίστιαν Πούλισικ και τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον. Η Lowe’s πουλά επίσης ένα φουσκωτό ομοίωμα του Μέσι περίπου 3 μέτρων έναντι 99 δολαρίων.

3. 95 εκατομμύρια δολάρια

Κιλιάν Εμπαπέ

Εθνικότητα: Γαλλία | Ηλικία: 27 | Έσοδα εντός γηπέδου: 70 εκατ. δολάρια • Έσοδα εκτός γηπέδου: 25 εκατ. δολάρια

Αν και έχει αγωνιστεί σε τρία λιγότερα Παγκόσμια Κύπελλα από τον Μέσι, ο Εμπαπέ βρίσκεται μόλις ένα γκολ πίσω του στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης σε επίπεδο καριέρας. Έχει δείξει το ίδιο φονικό ένστικτο μπροστά στην εστία που τον έκανε πρώτο σκόρερ του Τσάμπιονς Λιγκ τη σεζόν 2025-26 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 27χρονος επιθετικός, που οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 σε ηλικία 19 ετών και επέστρεψε στον τελικό της διοργάνωσης τέσσερα χρόνια αργότερα, είναι ήδη ένας από τους πιο εμπορικά ελκυστικούς ποδοσφαιριστές. Μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των χορηγιών του. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Εμπαπέ παρουσίασε μια συμφωνία συνεργασίας με έμφαση στην ευεξία με τη Fairmont Hotels & Resorts και εντάχθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία υγείας Alan τόσο ως πρεσβευτής όσο και ως επενδυτής.

4. 80 εκατομμύρια δολάρια

Έρλινγκ Χάαλαντ

Εθνικότητα: Νορβηγία | Ηλικία: 25 | Έσοδα εντός γηπέδου: 60 εκατ. δολάρια • Έσοδα εκτός γηπέδου: 20 εκατ. δολάρια

Ο Χάαλαντ υπέγραψε πέρυσι ένα τεράστιο συμβόλαιο επέκτασης με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η συμφωνία προφανώς δεν σταματά τις κρούσεις από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο επιχειρηματίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενρίκε Ρικέλμε υποσχέθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποκτήσει τον 25χρονο επιθετικό αν εκλεγεί πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου. Η Μάντσεστερ Σίτι απάντησε απειλώντας με νομικές ενέργειες.

Προς το παρόν, ο Χάαλαντ μπορεί να επικεντρωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο της Νορβηγίας από το 1998 — δύο χρόνια πριν γεννηθεί ο ίδιος. «Υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω μου, αλλά μου αρέσει η πίεση», είπε πρόσφατα ο Χάαλαντ στο GQ. «Θα έβαζα πολλή πίεση στον Έρλινγκ Χάαλαντ αν δεν ήμουν ο ίδιος ο Έρλινγκ Χάαλαντ».

5. 60 εκατομμύρια δολάρια

Βινίσιους Jr.

Εθνικότητα: Βραζιλία | Ηλικία: 25 | Έσοδα εντός γηπέδου: 40 εκατ. δολάρια • Έσοδα εκτός γηπέδου: 20 εκατ. δολάρια

Ίσως η νοοτροπία του να έχει επηρεαστεί από την απογοητευτική σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο Βινίσιους έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τις πιθανότητες της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Σε συζήτησή του με τον Ισπανό δημιουργό Ιμπάι Γιάνος τον Φεβρουάριο, ανέφερε την Αργεντινή, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία ως τα βασικά φαβορί, ενώ τον Μάρτιο επανέλαβε ότι η χώρα του (η οποία έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο πέντε φορές, αριθμός-ρεκόρ) δεν θα πρέπει να θεωρείται φαβορί της διοργάνωσης.

Οι FanDuel και DraftKings δίνουν στη Βραζιλία την τέταρτη και πέμπτη καλύτερη πιθανότητα κατάκτησης, αντίστοιχα. Καθώς η Σελεσάο προσπαθεί να βάλει τέλος σε μια 24ετή ανομβρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Βινίσιους ίσως έχει στραμμένο το βλέμμα και σε ένα διαφορετικό είδος παιχνιδιού. Παρατηρητικοί φίλαθλοι πρόσφατα πρόσεξαν ότι μια νέα διαφήμιση της Nike δείχνει για λίγο μια εμφάνιση χαρακτήρα του Βινίσιους στο Fortnite, μια συνεργασία που κατά τα άλλα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

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