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19.06.2026 12:39

Παναθηναϊκός: Κοντά στο «μπαμ» με Στέφαν ντε Φράι οι «πράσινοι»

19.06.2026 12:39
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credit: AP

Τα ιταλικά δημοσιεύματα που «συνέδεαν» το βράδυ της Πέμπτης (18/6) τον Παναθηναϊκό με τον Στέφαν ντε Φράι είχαν… και «φωτιά» και «καπνό», καθώς ο διεθνής Ολλανδός στόπερ δείχνει πως βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στους «πράσινους».

Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός, που μετράει 79 αγώνες και 4 γκολ με τους «οράνιε», μένει ελεύθερος απ’ την Ίντερ κι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει ήδη στα χέρια του μία πολύ καλή πρόταση από τον Παναθηναϊκό που «αγγίζει» σε ετήσιες αποδοχές το 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι «πράσινοι» θα κινηθούν για δύο στόπερ στο καλοκαιρινό «παζάρι», έχοντας ως έτερη επιλογή και τον συμπατριώτη του Ντε Φράι, τον 27χρονο Ολλανδό Ρικ φαν Ντρόνγκελεν της Σαμσουνσπόρ.

Ο Ντε Φράι δείχνει απ’ την πλευρά του πολύ θετική διάθεση για να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι» κι όπως τονίζεται στην Ιταλία είναι πολύ πιθανό μέσα στα επόμενα 24ωρα να υπάρξει οριστική συμφωνία κι ο Ολλανδός να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντε Φράι αποχωρεί από την Ίντερ έπειτα από 296 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ. Με τη Φέγενορντ είχε 154 παρουσίες, 6 γκολ και 4 ασίστ και με τη Λάτσιο 118 αγώνες, 10 γκολ και 5 ασίστ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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