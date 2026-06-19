Παναθηναϊκός: Το… ιντριγκαδόρικο TikTok του Δημήτρη Γιαννακόπουλου – Η αντίστροφη μέτρηση και η φωνή του «Ζοτς» (Photo)

Μια ανάρτηση που προκαλεί μεγάλη ίντριγκα έκανε στο TikTok ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ως γνωστόν, στην Αθήνα έρχεται για διαπραγματεύσεις, ώστε να αναλάβει – μετά από… διάλλειμα 14 ετών – τους «πράσινους» ο Ζέλικο «Ζοτς» Ομπράντοβιτς, ωστόσο, ακόμα δεν είναι γνωστό αν οι συζητήσεις θα ευοδωθούν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λοιπόν, ανέβασε στο TikTok μια εικόνα που δείχνει αντίστροφη μέτρηση και τις λέξεις «Coming soon» (έρχεται σύντομα), με ήχο από φωνές του «Ζοτς», προφανώς προς τους παίκτες του, στη διάρκεια τάιμ άουτ.

Άραγε, να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στη σύναψη νέας συμφωνίας με τον Ομπράντοβιτς; Μένει να το δούμε.

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