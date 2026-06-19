Δεν θα γλιτώσει τελικά τα μπλεξίματα με τη γαλλική δικαιοσύνη ο Ασράφ Χακίμι, καθώς θα παραπεμφθεί οριστικά σε δίκη για βιασμό.

Μετά, από τρία χρόνια δικαστικής έρευνας, η ανακρίτρια αποφάσισε τον περασμένο Φεβρουάριο την παραπομπή του Μαροκινού οπισθοφύλακα ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου, αλλά αυτός στη συνέχεια κατέθεσε έφεση.

Το αρμόδιο όμως ανακριτικό τμήμα του εφετείου των Βερσαλλιών, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, απέρριψε την έφεση και ανακοίνωσε ότι ο 27χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει την πόρτα του ποινικού δικαστηρίου στο Παρίσι, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.

Ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν είχε τεθεί σε καθεστώς ανάκρισης και υπό δικαστικό έλεγχο τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ (Ο-ντε-Σεν), λίγες μέρες νωρίτερα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η νεαρή γυναίκα είχε προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα του Βαλ-ντε-Μαρν, όπου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα βιασμού. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια ανέφερε ότι γνώρισε τον Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω του Instagram και μετέβη στο σπίτι του με VTC (όχημα με οδηγό), που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος.

Υποστήριξε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της, προτού τη βιάσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα κατόρθωσε τελικά να τον απωθήσει και επικοινώνησε μέσω SMS με φίλη της, η οποία και την παρέλαβε από το σπίτι του σε κακή κατάσταση.

Ο διεθνής αμυντικός, που συμμετέχει με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ 2026, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έμαθε για την απόρριψη της έφεσης του:

«Η δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και είπε: “Αν δεν ήσουν γνωστός, δεν θα υπήρχε ποτέ δίκη”. Επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Νόμιζα ότι η διατήρηση της αξιοπρέπειάς μου, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα. Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους θα μπορέσω να μιλήσω».

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… June 19, 2026

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