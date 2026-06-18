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18.06.2026 22:09

Μουντιάλ 2026: Ελβετία – Βοσνία 0-0 – Live ο αγώνας στο Λος Άντζελες

18.06.2026 22:09
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Με την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Βοσνία Ερζεγοβίνη συνεχίζεται η δράση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής συγκρούονται στο Λος Άντζελες για να ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά. Στην πρεμιέρα η Ελβετία έμεινε στο 1-1 με το Κατάρ και η Βοσνία με το ίδιο σκορ με τον Καναδά.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Ελβετία: Κόμπελ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ, Ρίντερ, Εμπολό, Εντόι

Βοσνία: Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο

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