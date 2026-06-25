Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για Βραζιλία, Μεξικό και Ελβετία – Στους «32» και Μαρόκο, Καναδάς, Νότια Αφρική (video)

Συναρπααστικούς αγώνες περιελάμβανε η τρίτη και τελευταία αγωνιστική στους τρεις πρώτους ομίλους του Μουντιάλ 2026.

Ως πρώτες πέρασαν το Μεξικό από τον 1ο όμιλο, η Ελβετία από τον 2ο και η Βραζιλία από τον 3ο, ενώ στην νοκ άουτ φάση πέρασαν ως δεύτερες και Νότια Αφρική, Καναδάς και Μαρόκο αντίστοιχα.

Την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής όλων των ομίλων για να δουν αν περνούν στην επόμενη φάση είναι υποχρεωμένες να περιμένουν Νότια Κορέα, Βοσνία και Σκωτία.

Αντίθετα, αποχαιρέτησαν οριστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο Τσεχία, Κατάρ και Αϊτή.

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1ος όμιλος: «Καλπάζει» το Μεξικό, ιστορική πρόκριση για τους «Μπαφάνα Μπαφάνα»

Το Μεξικό και η Νότια Αφρική εξασφάλισαν την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 από τον 1ο όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε επικράτησε 3-0 της Τσεχίας στο Μέξικο Σίτι, έκανε το «τρία στα τρία» και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου, κρατώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία της σε όλα τα παιχνίδια.

Την ίδια ώρα, η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη, νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τους Νοτιοκορεάτες να περιμένουν τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων για να δουν αν θα συνεχίσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η Τσεχία έμεινε τελευταία, με μόλις έναν βαθμό, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στο Μέξικο Σίτι, το Μεξικό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε 6 λεπτά με τα τέρματα των Ματέο Τσάβες (55’) και Κινιόνες (61’, έπειτα από φάση διαρκείας).

Στη συνέχεια κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του κι έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Φιντάλγκο στο 90’+4′ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους φίλους του, που είδαν και τον εμβληματικό Γκιγέρμο Οτσόα να περνάει αλλαγή στο 78’ και να συμμετέχει στα 41 του στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Από την πλευρά της, η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη και επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς κατέλαβε την δεύτερη θέση, πίσω από το Μεξικό.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν «φτωχό» σε αξιόλογες φάσεις, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν διακινδύνευσε ιδιαίτερα, φροντίζοντας κυρίως την αμυντική λειτουργία.

Τελικά το γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους της αναμέτρησης, ήλθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των Ασιατών, ο Μασέσκο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε ιδανικά για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Νότιας Αφρικής.

Οι Νοτιοκορεάτες προσπάθησαν να φθάσουν σ’ ένα γκολ που θα σήμαινε και πρόκριση στους «32», όμως δεν τα κατάφεραν και θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα σε άλλους ομίλους, για να μάθουν εάν θα συνεχίσουν (σ.σ. έχουν αρκετές πιθανότητες με τρεις βαθμούς) στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

2ος όμιλος: Πέρασαν… παρέα Ελβετία και Καναδάς

Με νέο «σόου» του 20χρονου Γιοχάν Μανζάμπι (ασίστ και γκολ) η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 (με 7 βαθμούς), αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση (4 βαθμοί). Στους 4 βαθμούς σκαρφάλωσε και η Βοσνία, που νίκησε το Κατάρ με 3-1 και περιμένει την έκβαση στις μάχες των άλλων ομίλων για να δει αν θα περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες στην επόμενη φάση.

Η Ελβετία πέτυχε τον απόλυτο… αιφνιδιασμό στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 40ό δευτερόλεπτο, ο Μανζάμπι με υπέροχη ενέργεια, γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Εμπολό την άφησε κάτω απ’ τα πόδια του κι ο Βάργκας έκανε την τέλεια «εκτέλεση» για το 1-0 της Ελβετίας.

Στο 57’ ο Εμπολό υποδέχθηκε εξαιρετική την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Μανζάμπι κι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δεν αστόχησε για το 2-0 των Ελβετών.

Οι Καναδοί μείωσαν στο 76’ με τον Πρόμις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, όμως η Ελβετία κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος παρά τις ευκαιρίες της ομάδας του Τζέσι Μαρτς κι έκοψε πρώτη το… νήμα στον 2ο όμιλο.

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Στον 42′, η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.

3ος Όμιλος: Άνετα Βραζιλία και Μαρόκο

Η Βραζιλία και το Μαρόκο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στον 3ο όμιλο με 7 βαθμούς. Η «σελεσάο» επικράτησε άνετα 3-0 της Σκωτίας στο Μαϊάμι και κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, ενώ το Μαρόκο, αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, νίκησε 4-2 στην Ατλάντα και πέρασε ως δεύτερο.

Η Σκωτία έμεινε στους 3 βαθμούς και περιμένει την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής για να δει αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση, ενώ η Αϊτή αποχαιρέτησε το τουρνουά χωρίς βαθμό.

Αποδίδοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, η Βραζιλία νίκησε άνετα στο Μαϊάμι την Σκωτία με 3-0.

Μόλις στο 7ο λεπτό και μετά από πίεση του Ραγιάν στον ΜακΚένα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από αριστερά, ο Βινίσιους βρέθηκε με την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και αφού απέφυγε τον Γκαν έδωσε προβάδισμα στην «σελεσάο». Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς επέβαλαν τον ρυθμό τους και στο 24′ έφθασαν σε δεύτερο γκολ (σ.σ. ξανά με τον Βινίσιους, μετά από λάθος του Χέντρι), που όμως ακυρώθηκε για φάουλ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στον Σκωτσέζο αμυντικό.

Κι ενώ η όποια αντίδραση των Ευρωπαίων δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου (45+3`), ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε το 2-0, αξιοποιώντας ιδανικά παράλληλη σέντρα του Γκιμαράες από τα δεξιά.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι Σκωτσέζοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση και να απειλήσουν τον Αλισον. Αντίθετα, η «σελεσάο» συνέχισε να παίζει το παιχνίδι της και στο 60ό λεπτό, ο Γκιμαράες μετά από διαδοχικές προσποιήσεις έκανε την ασίστ στον Κούνια, ο οποίος πλάσαρε εύκολα «γράφοντας» το 3-0.

Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ήλθε η στιγμή που περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι της Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ αντικατέστησε τον Κούνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην διοργάνωση, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Στα υπόλοιπα λεπτά, δεν άλλαξε η εικόνα του ματς, με την «σελεσάο» να φθάνει σε μία άνετη επικράτηση και τους Σκωτσέζους να περιμένουν την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής για να διαπιστώσουν εάν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάσση της διοργάνωσης.

Το Μαρόκο «ζορίστηκε» αρκετά απέναντι στην ουραγό αλλά αξιόμαχη Αϊτή, βρέθηκε να «κυνηγάει» δύο φορές στο σκορ, αλλά στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει στην ανατροπή και να επικρατήσει με 4-2 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Μουντιάλ.

Στο «Mercedes-Benz» Stadium της Ατλάντα, η Αϊτή προηγήθηκε δύο φορές με το αυτογκόλ του Μπονού στο 10’ (από προσπάθεια του Ζοζέφ) και την «οβίδα» του Ισιντόρ στο 43’, όμως το Μαρόκο «απάντησε» με τους Χακίμι (39’) και Σαϊμπαρί (45’) πριν το ημίχρονο.

Τη λύση για τους Μαροκινούς έδωσαν εντέλει οι «χρυσές» αλλαγές του Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο Ραχίμι κι ο Γιασίν οι οποίοι σημείωσαν στο 78’ και στο 89’ τα δύο γκολ που «σφράγισαν» την ανατροπή και το τρίποντο για το Μαρόκο.

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