Μετά από 6 χρόνια ο ΜακΚίσικ αποχαιρετά τους Ερυθρόλευκους: «Ολυμπιακός για πάντα»

Μετά από 6 χρόνια και 7 σεζόν ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο σμολ φόργουορντ αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους, τονίζοντας θα είναι Ολυμπιακός για πάντα.

«ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ. Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα το σπίτι μου και της οικογένειάς μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και λευκά θα με συνοδεύουν για πάντα. Για επτά σεζόν φόρεσα με υπερηφάνεια το νούμερο 77 και έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς», συμπλήρωσε.

«Ό,τι κι αν φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα», κατέληξε.

Το μήνυμα της Μπέριλ

Η σύζυγος του και αγαπημένη των οπαδών Μπέριλ ΜακΚίσικ ευχαρίστησε «όλους όσους έγιναν κομμάτι της διαδρομής μας στην Ελλάδα. Και ένα ευχαριστώ στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα μας λείψετε όλοι».

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