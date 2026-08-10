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10.08.2026 22:08

Σακίρα για τον φονικό σεισμό στην Κολομβία: «Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου»

10.08.2026 22:08
SHAKIRA
AP

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Μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία έστειλε η Σακίρα. Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη στήριξή της στις οικογένειες που δοκιμάζονται και κάλεσε τους συμπατριώτες της να παραμείνουν ενωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας. Σε στιγμές όπως αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», έγραψε η Σακίρα σε ανάρτησή της στο Χ.

«Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου. Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 02:48
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