Η παλαιότερη ποδοσφαιρική μπάλα στον κόσμο ταξίδεψε από τη Σκωτία στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η παλαιότερη μπάλα ποδοσφαίρου στον κόσμο, η οποία βρέθηκε σε ένα υπνοδωμάτιο που χρησιμοποιούσε κάποτε η Mary, βασίλισσα της Σκωτίας, θα εκτεθεί για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες — έχοντας διανύσει το μακρύ ταξίδι πέρα ​​από τον Ατλαντικό από τη Σκωτία στη Φλόριντα.

Η μπάλα, η οποία πιστεύεται ότι είναι περίπου 500 ετών, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ιστορικά αντικείμενα της Σκωτίας. Είναι κατασκευασμένη από χοντρά δερμάτινα πάνελ ραμμένα μεταξύ τους και γυρισμένα από την ανάποδη, για μια πιο λεία, πιο αεροδυναμική επιφάνεια, και έχει μια κύστη χοίρου που σχηματίζει τον εσωτερικό της πυρήνα.

Το τεχνούργημα ανήκει στην Πινακοθήκη και Μουσείο Stirling Smith στη Σκωτία, η οποία χαρακτήρισε την μπάλα «ένα πραγματικό κομμάτι της ιστορίας του ποδοσφαίρου».

Θα έχει τη δική της στιγμή δόξας την Τετάρτη, καθώς θα προβληθεί στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Βραζιλίας και Σκωτίας — σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην σχεδόν 500χρονη ιστορία της που η μπάλα θα βρεθεί σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.

«Η παλαιότερη ποδοσφαιρική μπάλα στον κόσμο είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο που συνδέει την πλούσια αθλητική κληρονομιά της Σκωτίας με ένα παιχνίδι που παρακολουθείται και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Lucy Casot, διευθύνουσα σύμβουλος των Museums Galleries Scotland.

«Καθώς η μπάλα παίρνει τη θέση της δίπλα στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και τους πιο παθιασμένους οπαδούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση της παγκόσμιας εμβέλειας των συλλογών της Σκωτίας».

Η μπάλα, περίπου στο μέγεθος ενός πεπονιού, θα εκτεθεί στο Μουσείο Coral Gables στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της κύριας έκθεσης «Διπλωματία και το Όμορφο Παιχνίδι: Από τη Σκωτία στη Βραζιλία και την Αϊτή».

Η μπάλα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης τη δεκαετία του 1970 στο Κάστρο του Στέρλινγκ, τοποθετημένη στα δοκάρια πίσω από την επένδυση από δρυ στο Θάλαμο της Βασίλισσας. Επιστημονικές δοκιμές χρονολογούν την μπάλα μεταξύ 1540 και 1570 – την εποχή του Ιακώβου Ε΄ και της νεαρής Mary, ανέφερε το μουσείο.

Έχει αναγνωριστεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως η παλαιότερη μπάλα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Τα αρχεία δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές στη Σκωτία τουλάχιστον από τον 15ο αιώνα — και η Mary είναι γνωστό ότι ενδιαφερόταν για το άθλημα, σύμφωνα με το μουσείο.

«Αυτό που γνωρίζουμε για τη Mary, Βασίλισσα της Σκωτίας, ήταν ότι ήταν μια φανατική αθλήτρια — απολάμβανε το ποδόσφαιρο, το γκολφ, το κονταρομαχία, το τένις», δήλωσε η Caroline Mathers, διευθύντρια της Πινακοθήκης και Μουσείου Stirling Smith, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μου αρέσει λοιπόν να φαντάζομαι ότι η Mary είχε δώσει μια κλωτσιά με αυτή την μπάλα κάποια στιγμή».

Οι ενθουσιώδεις οπαδοί της Σκωτίας, που ονομάστηκαν Tartan Army, έχουν κερδίσει την αγάπη πολλών στις ΗΠΑ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού κατέλαβαν τη Βοστώνη για τους πρώτους αγώνες ποδοσφαίρου. Τώρα έχουν φτάσει στο Μαϊάμι για τον αγώνα υψηλών στοιχημάτων της Τετάρτης.

«Φέραμε την μπάλα στο Μαϊάμι… και νομίζω ότι θα μας φέρει καλή τύχη», αστειεύτηκε η Mathers.

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