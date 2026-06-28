Μουντιάλ 2026 – Αλγερία – Αυστρία (3-3): Ματσάρα με φινάλε «θρίλερ»

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Η Αλγερία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων, έπειτα από το εντυπωσιακό 3-3 με την Αυστρία, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και έξι γκολ για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ.
Η Αυστρία άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς, ωστόσο οι Αλγερινοί αντέδρασαν λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Μπελγκαλί να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια (1-1).
Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Αυστρία στο 55′, όμως πέντε λεπτά αργότερα ο Ριγιάντ Μαχρέζ, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Χουσέμ Αουάρ, ισοφάρισε σε 2-2.
Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαχρέζ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, δίνοντας προβάδισμα 3-2 στην Αλγερία και σκορ πρόκρισης.
Ωστόσο, η Αυστρία δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, καθώς στο 90+6′ ο Σάσα Κάλατζιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Παρά την απώλεια της νίκης στις καθυστερήσεις, η Αλγερία εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.
Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)
Κίτρινες: Αρναούτοβιτς
Κόκκινη: –
Οι συνθέσεις:
ΑΛΓΕΡΙΑ (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Μπενμπότ, Μαντί, Χατζάμ (71΄ Αΐτ-Νουρί), Μπελγκαλί (71΄ Τσεργκί), Μπενσεμπαϊνί, Αουάρ (90΄+4΄ Γκετζεμίς), Τσαϊμπί, Μπενταλέμπ, Μάζα, Μαχρέζ, Γκουιρί (71΄ Μπελαΐντ),
ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράνγκνικ): Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος, Αλάμπα (62΄ Ντάνσο), Λίνχαρτ, Εμβένε (90΄+5΄ Κάλατζιτς), Ξάφερ Σλάγκερ (46΄ Γκρίλιτς), Ζάιβαλντ, Ζάμπιτσερ, Σμιντ (46΄ Βάνερ), Λάιμερ, Αρναούτοβιτς (46΄ Γκρέγκοριτς).
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