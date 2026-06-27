Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για Βέλγιο, 5-1 τη Ζηλανδία, οι Ιρανοί έχασαν τη νίκη από το… VAR, 1-1 με την Αίγυπτο που πέρασε στους «32»

Το Βέλγιο συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στο Βανκούβερ και πέρασε πρώτο από τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ, αλλά το ματς που έσπασε καρδιές έγινε στο Σιάτλ με το Ιράν να χάνει τη νίκη (πρόκριση) κόντρα στην Αίγυπτο, αφού ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1, οι Φαραώ προκρίθηκαν ως δεύτεροι και οι Ιρανοί, οι οποίοι δεν έχασαν κανένα ματς (αλλά δεν κέρδισαν κιόλας) πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων για να δουν αν θα περάσουν ως τρίτοι στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι στο Σιάτλ ήταν συγκλονιστικό από την αρχή, με την Αίγυπτο να σημειώνει το 1-0 μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαχμούντ Σάμπερ.

Στο 10ο λεπτό το Ιράν έχασε πέναλτι, που εκτέλεσε ο Μεντί Ταρεμί και απέκρουσε ο Σουμπίρ.

Στο 14’ όμως ισοφάρισε με τον Ραμίν Ρεζαεϊάν και στη συνέχεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο το ματς έγινε ροντέο.

Στις καθυστερήσεις ο Χαλιλζαντέχ πέτυχε το τέρμα που θα έφερε το Ιράν στους «32», αλλά μετά από έλεγχο του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

«Ξεμπούκωσε» το Βέλγιο και πέρασε πρώτο στους 32

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Βέλγιο έπαιξε επιτέλους… μπάλα και διέλυσε τη Νέα Ζηλανδία, κατακτώντας την πρώτη θέση, μετά την ισοπαλία της Αιγύπτου. Η Νέα Ζηλανδία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ως τελευταία στον όμιλο.

Ο Λεάντρο Τροσάρ σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα σκόραραν οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου και Αλέξις Σαλεμάκερς – τα 4 στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 28ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Λεάντρο Τροσάρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και από κοντά έκανε το 1-0.

Μετά την ανάπαυλα οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν το παιχνίδι και στο 50ό λεπτό ο Τροσάρ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο 66′ ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με όμορφο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Νέα Ζηλανδία μείωσε στο 84′ με τον Ελάιζα Τζαστ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη εκτίμηση του Τιμπό Κουρτουά.



Αλλά στο φινάλε το Βέλγιο πίεσε και πέτυχε δύο καθοριστικά γκολ.

Ο Ρομέλου Λουκάκου, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε για το 4-1.

Και τις καθυστερήσεις ο Αλέξις Σαλεμάκερς διαμόρφωσε το τελικό 5-1.

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