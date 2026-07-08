Μουντιάλ 2026: Η Ελβετία λύγισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι και έκλεισε ραντεβού με την Αργεντινή (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ο μοναδικός αγώνας της φάσης των «16» του Μουντιάλ που κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν ο χρονικά τελευταίος. Με «ήρωα» τον τερματοφύλακα Κόμπελ που απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες, η Ελβετία νίκησε 4-3 την Κολομβία (κανονική διάρκεια και παράταση 0-0) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης όπου τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Το ματς διεξήχθη στο Βανκούβερ παρουσία 52.000 θεατών και επί 120 λεπτά οι δυο ομάδες δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Μάλλον πρόκειται για το χειρότερο -ποιοτικά- ματς του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα σε δύο ομάδες που αλλοεξουδετερώθηκαν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Η Ελβετία κυκλοροφούσε καλύτερα τη μπάλα, όμως οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του παιχνιδιού ανήκαν στην Κολομβία. Στο 21΄ στο φαλτσαριστό σουτ του Πουέρτα ο Κόμπερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να περάσει σχεδόν… ένας ολόκληρος αγώνας για να επέμβει ξανά ο γκολκίπερ της Ντόρτμουντ στην κεφαλιά του Λουκουμί στο 8ο λεπτό της παράτασης (98΄).

Λίγο αργότερα, στο 103΄, η Ελβετία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της με τον Αμντουνί στην πρώτη επαφή του να εκτελεί από κοντά, αλλά τον Καμίλο Βάργκας να αντιδρά με εξαιρετική απόκρουση. Στο 115΄ από μεγάλο λάθος της ελβετικής άμυνας, ο Κάμπας βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε απελπιστικά άουτ. Έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι που κύλησε ως εξής:

0-1 Κιντέρο

Τζάκα 1-1

Δοκάρι Σάντσες

Αμντούνι 2-1

2-2 Κάμπας

Ακάντζι Άουτ

Απόκρουση Κούτσο

Ίτεν 3-2

3-3 Λουίς Ντίας

Ρ. Βάργκας 4-3

Η εξέλιξη του αγώνα

4-3 με Ρούμπεν Βάργκας νικάει τον Καμίλο Βάργκας και στους «8» η Ελβετία

3-3 ισοφαρίζει για την Κολομβία ο Λουίς Ντιαζ

3-2 για την Ελβετία στο κέντρο η εκτέλεση του Ίτεν

2-2 Ο Κόμπλε μαντεύει σωστά και αποκρούει την εκτέλεση του Ερνάντες

2-2 Η μπάλα πέρασε κάτω από την αγκαλιά του Κόμπελ και ο Κάμπας ισοφαρίζει

2-1 Ψύχραιμος ο Αμντουνί για το 2-1 της Ελβετίας

1-1 Το σουτ του Σάντσες χτυπάει την εσωτερική πλευρά του οριζόντιο δοκαριού, τη γραμμή της εστίας του Κόμπελ και φεύγει μακριά.

1-1 Ο Τσάκα ισοφαρίζει για την Ελβετίαμε φοβερή εκτέλεση πέναλτι

0-1 Σκοράρει ο Κιντέρο για την Κολομβία

Ολοκληρώθηκε και η παράταση στο 0-0. Στα πέναλτι θα κριθεί η πρόκριση

104′ Ευκαιρία για την Ελβετία με τον Βάργκας να εξουδετερώνει το δυνατό σουτ του Αμντουνί

99′ Μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία με την κεφαλιά του Λουκούμι να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι

Ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ακολουθεί ημίωρη παράταση

30΄ Ευκαιρία για την Ελβετία με τον Ρίντερ να σουτάρει με το αριστερό και τον Βάργκας να του αρνείται το 1-0.

21΄Ευκαιρία για την Κολομβία, με τον Πουέρτα να σουτάρει από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ελβετίας και λίγο προς τα αριστερά και τον Κόμπελ με εντυπωσιακή απόκρουση να παραχωρεί κόρνερ.

Διαιτητής: Ιβάν Μπαρτόν (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Τζάκα, Ζακάρια, Μουχάιμ – Σουάρες, Σάντσες

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ρ. Ροντρίγκες (71΄ Μούχαιμ), Ζακάρια (87΄ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τζάκα, Γιασάρι (46΄ Σόου), Ρίντερ (103΄ Αμντούνι), Εμπολό (87΄ Ίτεν), Εντόι (90+2΄ Ρούμπεν Βάργκας)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Καμίλο Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119΄λ.τρ. Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66΄ Κιντέρο), Αρίας (66΄ Κάμπας), Λέρμα (82΄ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82΄ Κούτσο Ερνάντες).

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