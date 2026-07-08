Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ εμπορικό αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα

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Ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της K2 Airways, με πενταμελές πλήρωμα, έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου απόψε, αφού προηγουμένως είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.
Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ αργά το βράδυ της Τρίτης, 7/7, μετά από μια απότομη, ταχεία πτώση και αφού έχασε την επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα ανοιχτά των ακτών του Καράτσι.
Το αεροσκάφος κατευθυνόταν από το Σαρτζάχ στο Καράτσι του Πακιστάν.
Οι πακιστανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
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