Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Το μενού

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Με την παρουσία των ηγετών των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του του NATO πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.

Συγκεκριμένα, το μενού του επίσημου δείπνου είχε ως εξής:

Ορεκτικά

Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.

Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.

Ζεστό ενδιάμεσο πιάτο

Παραδοσιακά μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.

Κυρίως πιάτο (επιλογή)

Λαβράκι, με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και φύλλα αμπελιού από το Τοκάτ.

Μοσχαρίσια παϊδάκια αργού ψησίματος, με καπνιστό βούτυρο Τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από σιτάρι firik με μανιτάρια «κουνουπίδι του δάσους» (morel).

Επιδόρπιο

Σουτλού Νουριγιέ, το παραδοσιακό γλυκό σιροπιού, συνοδευόμενο από αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και περγαμόντο.

Την Τετάρτη η Σύνοδος Κορυφής – Το μήνυμα της Αθήνας

Μετά το δείπνο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας που ακολουθεί, την Τετάρτη, 8/7, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι η χώρα προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

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