Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Το μενού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με την παρουσία των ηγετών των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του του NATO πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγό του.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.
Συγκεκριμένα, το μενού του επίσημου δείπνου είχε ως εξής:
Ορεκτικά
Ζεστό ενδιάμεσο πιάτο
Παραδοσιακά μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.
Κυρίως πιάτο (επιλογή)
Επιδόρπιο
Σουτλού Νουριγιέ, το παραδοσιακό γλυκό σιροπιού, συνοδευόμενο από αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και περγαμόντο.
Μετά το δείπνο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας που ακολουθεί, την Τετάρτη, 8/7, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι η χώρα προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».
Διαβάστε επίσης:
Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος δολοφόνησε τα παιδιά του και αυτοπυρπολήθηκε – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
Οι ΗΠΑ βάζουν ξανά φρένο στο ιρανικό πετρέλαιο – Πάνω από 4% η άνοδος στις τιμές
Αλλάζει ο κανονισμός στα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass, φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.