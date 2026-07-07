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07.07.2026 23:37

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Το μενού

07.07.2026 23:37
trump-erdogan

Με την παρουσία των ηγετών των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του του NATO πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.

Συγκεκριμένα, το μενού του επίσημου δείπνου είχε ως εξής:

Ορεκτικά

  • Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.
  • Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.

Ζεστό ενδιάμεσο πιάτο

Παραδοσιακά μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.

Κυρίως πιάτο (επιλογή)

  • Λαβράκι, με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και φύλλα αμπελιού από το Τοκάτ.
  • Μοσχαρίσια παϊδάκια αργού ψησίματος, με καπνιστό βούτυρο Τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από σιτάρι firik με μανιτάρια «κουνουπίδι του δάσους» (morel).

Επιδόρπιο

Σουτλού Νουριγιέ, το παραδοσιακό γλυκό σιροπιού, συνοδευόμενο από αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και περγαμόντο.

Την Τετάρτη η Σύνοδος Κορυφής – Το μήνυμα της Αθήνας

Μετά το δείπνο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας που ακολουθεί, την Τετάρτη, 8/7, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι η χώρα προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

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