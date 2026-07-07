Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος δολοφόνησε τα παιδιά του και αυτοπυρπολήθηκε – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την κοινωνία του Καναδά, μετά την αποκάλυψη ότι ένας 40χρονος οδοντίατρος αφαίρεσε τη ζωή των δύο ανήλικων παιδιών του, ηλικίας 7 και 12 ετών, προτού βάλει τέλος στη δική του ζωή.

Το άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε στις 29 Ιουνίου στη νότια Οτάβα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τοπικής αστυνομίας, ο δράστης, αφού σκότωσε τα παιδιά μέσα στην κατοικία του, μετέβη στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν και του έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ. Αμέσως μετά, κλειδώθηκε στο αυτοκίνητό του και αυτοπυρπολήθηκε.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο CBS, ο δράστης, Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, είχε στείλει προ διετίας ένα άκρως απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην πρώην σύζυγό του, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα στη χώρα για το αν το μακελειό θα μπορούσε να είχε προληφθεί.

Στο γραφείο του εντοπίστηκε μια πολυσέλιδη χειρόγραφη επιστολή, στην οποία ο 40χρονος εξαπέλυε μύδρους κατά της μητέρας των παιδιών, της ποινικής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων. Μάλιστα, στο σημείωμα κατονόμαζε τρία πρόσωπα ως διεφθαρμένα, αναγκάζοντας τις Αρχές να σπεύσουν για την προστασία τους, ενώ παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα στη σχέση με την πρώην συμβία του.

Το δικαστικό ιστορικό του Αλ-Λάμι δείχνει ότι το 2024 είχε καταδικαστεί για απειλή πρόκλησης σωματικής βλάβης κατά της πρώην συζύγου του. Στη σύντομη ακροαματική διαδικασία που διεξήχθη τον φετινό Φεβρουάριο, ο οδοντίατρος επέλεξε να μην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και αρνήθηκε τον δικαστικό συμβιβασμό που προέβλεπε μονοετή δέσμευση για καλή συμπεριφορά. Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας προστατεύεται, κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο γάμος τους έληξε με διαζύγιο το 2022.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV July 7, 2026

Το ανατριχιαστικό μήνυμα εκδίκησης

Μετά τον χωρισμό τους, ο 40χρονος διέκοψε την καταβολή της διατροφής και το 2024 απέστειλε στην πρώην σύζυγό του τρομακτικό e-mail, στο οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο».

Στο ίδιο κείμενο, ο Αλ-Λάμι συμπλήρωνε: «Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, ανάπηρη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς, ούτε καν για να επισκεφτείς τους τάφους των αγαπημένων σου».

Επιπλέον, αναφερόμενος στον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου, είχε γράψει: «Θα σε κάνω παράδειγμα του άδικου δικαστικού συστήματος. Θα σε κάνω παγκόσμια είδηση. Όταν μου κάνεις κάτι κακό, το πληρώνεις. Το πληρώνεις είτε μέσω της διατροφής, είτε με ό,τι θεωρώ κατάλληλο για να ανταποκριθώ στις πράξεις σου, μέχρι να το τελειώσω με τον τρόπο που μου αρέσει για σένα και το δικό σου γουρούνι».

Οι φόβοι της μητέρας και η απόφαση του δικαστή

Η ίδια η μητέρα εξομολογήθηκε στο δικαστήριο πως σοκαρίστηκε από το περιεχόμενο του μηνύματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η μόνη της απαίτηση ήταν η οικονομική στήριξη των παιδιών τους. Εξήγησε πως αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό εξαιτίας των ανησυχιών που εξέφρασε ο σύντροφός της για την ασφάλεια της οικογένειας.

«Απλώς σκέφτηκα: Τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε κυριολεκτικά; Και τότε ποιος θα φροντίσει τα παιδιά μου αν μου συμβεί κάτι; Απλά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως παλαιότερες λεκτικές επιθέσεις του δεν τις είχε εκλάβει ως πραγματική απειλή.

Κατά τη διαδικασία, ο Αλ-Λάμι δήλωσε στον δικαστή ότι «δεν είχε τίποτα να πει» για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τελικά, του επιβλήθηκε ποινή 12μηνης φυλάκισης με αναστολή, με τον δικαστή να απορρίπτει τα αιτήματα της εισαγγελικής αρχής για υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος και λήψη δείγματος DNA.

Η αστυνομική έρευνα γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας και αυτοκτονίας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι νεότερα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, ενώ ξεκαθάρισαν ότι τα ονόματα των δύο αδικοχαμένων παιδιών δεν θα ανακοινωθούν, ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τη μητέρα τους.

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