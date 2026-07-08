Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τις επιθέσεις που αποδίδουν στο Ιράν κατά τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι να επιβληθεί «βαρύ κόστος» στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή θαλάσσια οδό.

Όπως ανέφερε η CENTCOM, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στα πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών σκαφών που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, στα οποία επέβαιναν άμαχοι ναυτικοί.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

«Η επιθετικότητα που επέδειξε το Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Νέες οικονομικές πιέσεις στην Τεχεράνη

Παράλληλα με τη στρατιωτική απάντηση, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, παρουσιάζοντας την απόφαση ως αντίποινα για τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του. «Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται νέο πλήγμα για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανατρέπει μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις που είχαν δοθεί στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα την επανεκκίνηση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Οι ανακοινώσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας στα 76 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την πολεμική κρίση.

Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος για το αμερικανικό αργό, το οποίο κατέγραψε κέρδη σχεδόν 6% και ξεπέρασε εκ νέου τα 70 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου.

Από την προσωρινή αποκλιμάκωση στη νέα ένταση

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αρχικά εγκρίνει την αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών.

Τότε, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε περιγράψει την απόφαση ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις «παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία είχε οδηγήσει σε αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και είχε συμβάλει στη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

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