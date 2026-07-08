Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

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Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τις επιθέσεις που αποδίδουν στο Ιράν κατά τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι να επιβληθεί «βαρύ κόστος» στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή θαλάσσια οδό.
Όπως ανέφερε η CENTCOM, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στα πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών σκαφών που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, στα οποία επέβαιναν άμαχοι ναυτικοί.
«Η επιθετικότητα που επέδειξε το Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.
Παράλληλα με τη στρατιωτική απάντηση, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, παρουσιάζοντας την απόφαση ως αντίποινα για τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία.
«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του. «Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται νέο πλήγμα για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανατρέπει μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις που είχαν δοθεί στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα την επανεκκίνηση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
Οι ανακοινώσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας στα 76 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την πολεμική κρίση.
Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος για το αμερικανικό αργό, το οποίο κατέγραψε κέρδη σχεδόν 6% και ξεπέρασε εκ νέου τα 70 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αρχικά εγκρίνει την αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών.
Τότε, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε περιγράψει την απόφαση ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις «παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συμφωνία είχε οδηγήσει σε αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και είχε συμβάλει στη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
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