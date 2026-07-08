search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 01:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 00:49

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

08.07.2026 00:49
texerani
Φωτογραφία αρχείου

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τις επιθέσεις που αποδίδουν στο Ιράν κατά τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι να επιβληθεί «βαρύ κόστος» στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή θαλάσσια οδό.

Όπως ανέφερε η CENTCOM, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στα πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών σκαφών που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, στα οποία επέβαιναν άμαχοι ναυτικοί.

«Η επιθετικότητα που επέδειξε το Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Νέες οικονομικές πιέσεις στην Τεχεράνη

Παράλληλα με τη στρατιωτική απάντηση, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, παρουσιάζοντας την απόφαση ως αντίποινα για τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του. «Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται νέο πλήγμα για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανατρέπει μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις που είχαν δοθεί στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα την επανεκκίνηση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Οι ανακοινώσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας στα 76 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την πολεμική κρίση.

Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος για το αμερικανικό αργό, το οποίο κατέγραψε κέρδη σχεδόν 6% και ξεπέρασε εκ νέου τα 70 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου.

Από την προσωρινή αποκλιμάκωση στη νέα ένταση

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αρχικά εγκρίνει την αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών.

Τότε, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε περιγράψει την απόφαση ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις «παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία είχε οδηγήσει σε αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και είχε συμβάλει στη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης:

Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ εμπορικό αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Το μενού

Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος δολοφόνησε τα παιδιά του και αυτοπυρπολήθηκε – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ εμπορικό αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία, λέει ο σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Σφακιά: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά

mbappe celeste
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δικαστική έρευνα στο Παρίσι για ρατσιστική επίθεση Παραγουανής γερουσιαστή στον Μπαπέ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

syntaxeis new
Χωρίς κατηγορία

Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το χρέος δεν μειώνεται αλλά αυξάνεται

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 01:26
texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Χάθηκε από τα ραντάρ εμπορικό αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία, λέει ο σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

1 / 3