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02.07.2026 05:24

Μουντιάλ 2026: Το American Dream συνεχίζεται, 2-0 οι ΗΠΑ τη Βοσνία και… ραντεβού με το Βέλγιο στους «16» (Video)

02.07.2026 05:24
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Σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και παρά το γεγονός πως απ’ το 63ο λεπτό έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φολάριν Μπάλογκαν (σκόρερ του πρώτου γκολ) οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 2-0 στο «Levi’s Stadium» του Σαν Φρανσίσκο και προκρίθηκαν στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο στο Σιάτλ στις 7 Ιουλίου.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν άκρως κυνική στην προσέγγισή της, κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» στα μετόπισθεν και το… American Dream συνεχίζεται για τους διοργανωτές οι οποίοι θέλουν να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν στη διοργάνωση.

Οι Βόσνιοι κατέγραψαν τις δύο πρώτες «μεγάλες» ευκαιρίες του αγώνα στο 10’ με το σουτ του Ντεμίροβτς που απέκρουσε ο Φριζ και στο 12’ με το απευθείας κόρνερ του Αλαϊμπέγκοβιτς που απέκρουσε ξανά ο γκολκίπερ των Αμερικάνων.

Στο 22’ απ’ τη σέντρα του ΜακΚένι ο Βάσιλ έδιωξε ασταθώς κι ο επερχόμενος Ρόμπινσον έκανε μία άτσαλη κεφαλιά πάνω απ’ τα δοκάρια, για να έρθει το γκολ των ΗΠΑ λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 45’ σε κάθετη πάσα του Ριμ, η μπάλα κόντραρε σε δύο αμυντικούς κι ο Μπάλογκαν από κοντά έκανε το 1-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο 45’+7’ ο Μπάλογκαν είχε και πλασέ στο δοκάρι, όμως στο 63’ εξελίχθηκε σε… αρνητικό πρωταγωνιστή, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για «πάτημα» πάνω στον Μουχαμέροβιτς, την οποία υπέδειξε ο διαιτητής Ράφαελ Κλάους, έπειτα από υπόδειξη του VAR κι on field review.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημά τους πάντως οι Αμερικανοί έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 82′ με το απευθείας φάουλ του Μαλίκ Τίλμαν, ο οποίος έκανε το 2-0 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Διαιτητής: Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία)
Κίτρινες: 80’ Μπάρμπαρεζ (στον πάγκο), 81’ Ράντελιτς
Αποβολές: 64’ Μπάλογκαν (απευθείας αποβολή)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (87’ Μπέρχαλτερ), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜακΚένι (90’+5’ Ρέινα), Τίλμαν, Πούλισικ (88’ Πέπι), Μπαλογκάν.

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βάσιλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάτσινατς (76’ Ταμπάκοβιτς), Ντέντιτς, Κάτιτς (76’ Μέμιτς), Ράντελιτς, Γκίγκοβιτς (51’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51’ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Ντζέκο (51’ λ.τρ. Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 07:13
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