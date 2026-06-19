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19.06.2026 06:10

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό λύγισε με 1-0 τη Νότια Κορέα έκανε το 2Χ2 και «κλείδωσε» την πρωτιά (Video)

19.06.2026 06:10
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Με τον μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες να ξεκινάει στην ενδεκάδα και τον MVP της ΑΕΚ και της εφετινής Super League Ορμπελίν Πινέδα να περνάει στο γήπεδο στο 71ο λεπτό, το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, έκανε το «2 στα 2» κι εξασφάλισε την πρωτιά στον 1ο όμιλο και την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο ημίχρονο στο το «Guadalajara Stadium» της Γουαδαλαχάρα ήταν μάλλον… αποκαρδιωτικό από πλευράς θεάματος, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αναχαίτιση των «όπλων» των αντιπάλων, παρά στο πως θα έβγαιναν με ορθολογικό τρόπο στην επίθεση. Με εξαίρεση δε, μία κεφαλιά του Κινιόνες στο 20ό λεπτό που μπλόκαρε ο Κιμ Σέουνγκ-Γκιού, δεν καταγράφτηκε καμία άλλη ιδιαίτερη φάση.

Στο δεύτερο μέρος το Μεξικό μπήκε καλύτερα στο γήπεδο κι εντέλει βρήκε δίχτυα στο 50’. Από φάση διαρκείας στην περιοχή της Νότιας Κορέας, ο Κιμ Σέουνγκ-Γκιού έκανε μεγάλο σφάλμα χάνοντας την μπάλα απ’ τα χέρια του κι ο Ρόμο με πλασέ έκανε το 1-0.

Ο Βάργκας στο 85’ λίγο έλειψε να «τελειώσει» μια και καλή τον αγώνα, όμως ο Κιμ έκανε σπουδαία επέμβαση στο πλασέ που επιχείρησε, ενώ στο 87’ ο Ρανχέλ έκανε τεράστια επέμβαση στην εξ επαφής κεφαλιά του Σουνγκ κρατώντας το «μηδέν» στην εστία του και τη μεγάλη νίκη των Μεξικανών ως το φινάλε.

Διαιτητής: Γκουστάβο Τεχέρα (Ουρουγουάη)
Κίτρινες: – 4’ Κανγκ-Ιν, 58’ Πάικ
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΕΞΙΚΟ (Χόρχε Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (71’ Βάργκας), Γκουτιέρες (71’ λ.τρ. Πινέδα), Αλβαράδο (80’ Ρέγιες), Κινιόνες (80’ Χουέρτα Βαλέρα), Χιμένες.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιγιούνγκ-μπο): Σέουνγκ-Γκιού, Χαν-Μπεόμ, Μιν-Τζάε, Γκι-Χιούκ, Σεόλ (71’ Χιούνγκ-Ζουν), Χουάνγκ, Πάικ (77’ Γκούε-Σουνγκ), Μουν-Χουάν (71’ Γι-Σουνγκ), Κανγκ-Ιν, Τζάε, Σουνγκ (57’ Χουάνγκ Λι-Τσαν), Σον (58’ Χέινγκ-Γκιού).

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