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19.06.2026 03:39

Μουντιάλ 2026: Ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ με χάτ-τρικ του Ντέιβιντ – «Πάγωσαν» με τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ (Video)

19.06.2026 03:39
david canada qatar

Σε… παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Καναδάς τον αγώνα του με Κατάρ στο «BC Place» του Βανκούβερ, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0 (με χατ-τρικ του Τζόναθαν Ντέιβιντ) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Μία νίκη που έφερε πλέον τους Καναδούς στην κορυφή του γκρουπ μαζί με την Ελβετία -που συνέτριψε νωρίτερα τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 4-1- αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Μετά από ένα «αναγνωριστικό» πρώτο τέταρτο οι Καναδοί βρήκαν… δίχτυα με τον Λάριν στο 16’. Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, κάνοντας «εφιαλτική» τη συνέχεια για την ομάδα του.

Ο Ντέιβιντ στο 45’+3’ έκανε το 3-0 για να ακολουθήσουν άλλα τρία γκολ απ’ τους Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90’+2’) που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο 53’ το Κατάρ έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Μαντίπο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα έπειτα από έλεγχο του VAR, μετά από ένα τρομερά επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω στον Ισμαέλ Κονέ, ο οποίος τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή.

Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι (Χιλή)
Κίτρινες: 9 ‘ Κορνίλιους – 62’ Φάτχι
Αποβολές: 32’ Αλ Αμίν (απευθείας κόκκινη), 53’ Μαντίπο (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46’ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83’ Σίγκουρ), Κονέ (57’ λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71’ Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.

ΚΑΤΑΡ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46’ Αλ Μανάι), Μαντιμπό, Εντμίλσον Ζούνιορ (46’ Φατχί, 87′ Λούκας Μέντες), Αφίφ (59’ Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40’ Αλ Μπράκε).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 03:54
david canada qatar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ με χάτ-τρικ του Ντέιβιντ – «Πάγωσαν» με τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ (Video)

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