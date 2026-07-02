Μουντιάλ 2026: Στους «16» το Βέλγιο με απίστευτη ανατροπή επί της Σενεγάλης, από 0-2 σε 3-2 στην παράταση (Videos)

Το Βέλγιο «επέστρεψε» απ’ την… κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε στο ματς στην παράταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’ και με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (125΄), έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Αφού έχασαν μία απίστευτη ευκαιρία με τον Ισμαΐλα Σαρ στο 13’ (έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι ακολούθως, όντας πεσμένος, έκανε προβολή που πέρασε άουτ), η Σενεγάλη άνοιξε το σκορ στο 25’ με τον Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κεφαλιά του Σαρ στο δοκάρι κι έκανε το 1-0.

Στο 51’ από τρομερή μπαλιά 40 μέτρων του Ντιατά, ο Ισμαΐλα Σαρ έκανε τρομερό κοντρόλ με το στήθος εν κινήσει και με «οβίδα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κουρτουά για το 2-0.

Το Βέλγιο έψαξε αντίδραση μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Ρούντι Γκαρσιά και τη βρήκε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στο 86’ έπειτα από γύρισμα του Μενιέ, ο Λουκάκου μείωσε σε 1-2, ενώ στο 89’ από τραγική έξοδο του Ντιό (σε σέντρα του Τροσάρ), ο Τίλεμανς ισοφάρισε σε 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι. Σε υπόδειξη του Μεξικανού VAR Πατσέκο, ο διαιτητής Σαΐντ Μαρτίνες πήγε σε on field review κι έδειξε την εσχάτη των ποινών πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς κι ενώ ο Λουκεμπάκιο στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα, κάνοντας το 3-2 για το Βέλγιο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

120+12΄ φαουλ εξω από την περιοχή για τη Σενεγάλη, ο Σαρ το εκτελεί και το χάνει και το ματς τελειώνει με το Βέλγιο να προκρίνεται στους «16» με απίστευτη ανατροπή

120+5΄ Ο Τίλεμανς θα εκτελέσει το πέναλτι και θα κάνει το 3-2 για το Βέλγιο

117′ Σουτ Λουκεμπάκιο μέσα από την περιοχή, στο οριζόντιο δοκάρι η μπάλα, ωστοσο ο διαιτητής παει στο VAR να ελέγξει αν έχει γίνει πέναλτι του Καμαρά στον Τίλεμανς πριν πάει η μπάλα στον Λουκεμπάκιο. Τελικά ο ρεφερι κρίνει πως υπάρχει παράβαση και στέλνει το Βέλγιο στην άσπρη βούλα.

Λήξη κανονικής διάρκειας Βέλγιο – Σενεγάλη 2-2 και το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση

89΄ Γκολ για το Βέλγιο με τον Τίλεμανς με κεφαλιά να ισοφαρίζει σε 2-2

86΄ Γκολ για το Βέλγιο με τον Λουκάκου να μειώνει σε 2-1

51΄Γκολ η Σενεγάλη με τον Σαρ, να εκτελεί τον Κουρτουά σε τετ-α-τετ για το 2-0

31΄ Εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή

😳😳😳Triple Trouble as Pitch Invaders Crash Belgium-Senegal Round of 32! pic.twitter.com/2jH8Ex7EzY — DREE LEGEND🇨🇦🇨🇩 (@DreeLegend) July 1, 2026

24΄Γκολ για τη Σενεγάλη 1-0, μετά από κεφαλία του Σαρ στο δοκάρι ο Ντιαρά παίρνει το «ριμπάουντ» και με πλασέ από κοντά ανοίγει το σκορ

13΄Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη να ανοίξει το σκορ, μετά από σέντρα του Μανέ ο Σαρ σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στο δοκάρι

Διαιτητής: Σαΐντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: 64’ Μέχελε, 90’ Ρούντι Γκαρσιά (στον πάγκο) – 67’ Καμαρά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ (79’ Μενιέ), Βανάκεν (63’ Μορέιρα), Ντε Μπρόινε (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ (109’ Ονάνα), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιαό): Ντιό, Τζέικομπς (93’ Ντιούφ), Νιακατέ, Σις, Ντιατά, Π. Γκέιγ (66’ Καμαρά), Ι. Γκέιγ (96’ Σαπόκο Εντιαγέ), Ντιαρά (73’ Πάπε Ματάρ Σαρ), Μανέ (93’ Τζάκσον), Εντιαγέ (73’ Εμπαγιέ), Ισμαΐλα Σαρ.

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