Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑΜΕΑ σε παραλία της Αμφιλοχίας

Τραυματίστηκε 7 ετών αγοράκι, παίζοντας σε ράμπα ΑΜΕΑ, στην ανατολική πλαζ Αμφιλοχίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Αγρινίου και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας Κατερίνης, του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

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