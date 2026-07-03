Θεσσαλονίκη: Τα τρία κρίσιμα στοιχεία που οδηγούν στους βομβιστές – Στο «μικροσκόπιο» DNA, βίντεο και διαδρομές διαφυγής

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια μεταφέρονται και εξετάζονται όλα τα ευρήματα από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να επιχειρούν να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών των επιθέσεων που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά και σε κομμάτι μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκε σε έναν από αυτούς. Την ίδια στιγμή, μαρτυρικές καταθέσεις και οπτικό υλικό ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των βομβιστών.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα έχουν έρθει δύο βίντεο-ντοκουμέντα: Το πρώτο καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, ενώ το δεύτερο δείχνει δράστη να κινείται πεζός από το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, να πλησιάζει στο σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη, και να αφήνει μαύρη σακούλα στα σκαλοπάτια της εισόδου πριν απομακρυνθεί τρέχοντας προς το δάσος.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 18 λεπτά αργότερα, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι χρησιμοποιήθηκε βραδυφλεγής μηχανισμός ώστε οι δράστες να έχουν χρόνο διαφυγής.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα, η πολυκατοικία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν ολόκληρο το σημείο.

Πυροσβέστες επιχειρούν με μάνικες για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία έχει επεκταθεί σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνουν πολίτες και προχωρούν σε αποκλεισμό της περιοχής. Ακολούθησαν εκρήξεις, πιθανότατα από δεξαμενές καυσίμων οχημάτων ή την καύση του μηχανισμού.

Ήταν τόσο ισχυρό το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από τη διπλή έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας, που ουσιαστικά ισοπεδώθηκε η είσοδος, καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές, ενώ υπέστησαν σοβαρές ζημιές και οι μετρητές αερίου.

Τα δύο οχήματα που καταστράφηκαν μεταφέρθηκαν ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο, εμφανώς συγκλονισμένος από την εικόνα καταστροφής.

Οι τρεις άξονες των ερευνών

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται και τέταρτο άτομο, που εκτιμάται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στις επιθέσεις.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες.

Το πρώτο σκέλος αφορά στα υπολείμματα των μηχανισμών, όπως κομμάτια μονωτικής ταινίας, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, όπου αναζητούνται DNA και αποτυπώματα.

«Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων», ξεκαθάρισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό. «Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών…», πρόσθεσε η κα Δημογλίδου.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, από το σημείο εκκίνησης μέχρι την προμήθεια των μηχανισμών και τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι οι επιθέσεις έγιναν νύχτα δυσχεραίνει την ταυτοποίηση, ενώ αρκετά πειστήρια έχουν καταστραφεί από τη φωτιά και τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στις μετακινήσεις των δραστών και έχει εντοπιστεί.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε καλή και σταθερή κατάσταση βρίσκονται οι τρεις τραυματίες, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν συνεχή βελτίωση και πιθανότητα εξιτηρίου μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο.

Νωρίτερα την Παρασκευή πήρε εξιτήριο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ η ίδια νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό ως σταθερή και ελεγχόμενη.

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