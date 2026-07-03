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03.07.2026 23:59

Το πρώτο μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την απώλεια της μητέρας της: «Να μην κερδίσει η τυφλή πολιτική βία»

03.07.2026 23:59
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Στο πρώτο μήνυμα της η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της Βάγια σε εμπρηστικό χτύπημα καλεί να μην κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.

Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, ευχαριστεί θερμά τον κόσμο για τη στήριξη του. «Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ’ εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.  Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε», τονίζει. 

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