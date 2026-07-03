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03.07.2026 21:49

Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

03.07.2026 21:49
makarios lazaridis

Eξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του, κας Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ζητά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης, σε ανάρτησή του στα social media, υποστηρίζει ότι η μετακίνηση της κ. Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναφέρει ακόμη ότι η διαδικασία δεν δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιοποιεί έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και το οποίο αναφέρει ότι για τη διετία 2027-2029 η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει, πέραν της μισθοδοσίας της, επιπλέον αποδοχές που ανέρχονται σε 245.700 ευρώ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Λαζαρίδης απευθύνειερωτήματα προς τον κ. Φαραντούρη, ενώ καλεί και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, να πάρουν θέση.

Όπως αναφέρει κ. Λαζαρίδης:

«Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη “Διαύγεια“! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;»

Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες

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