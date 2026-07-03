Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Eξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του, κας Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ζητά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.
Ο κ. Λαζαρίδης, σε ανάρτησή του στα social media, υποστηρίζει ότι η μετακίνηση της κ. Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναφέρει ακόμη ότι η διαδικασία δεν δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».
Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιοποιεί έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και το οποίο αναφέρει ότι για τη διετία 2027-2029 η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει, πέραν της μισθοδοσίας της, επιπλέον αποδοχές που ανέρχονται σε 245.700 ευρώ.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Λαζαρίδης απευθύνειερωτήματα προς τον κ. Φαραντούρη, ενώ καλεί και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, να πάρουν θέση.
Όπως αναφέρει κ. Λαζαρίδης:
«Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη “Διαύγεια“! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;»
Διαβάστε επίσης:
Πώς την «πάτησε» από τους Ρώσους φαρσέρ περιγράφει ο Θάνος Ντόκος – Δεύτερο «χτύπημα» Vovan σε κυβέρνηση για τα περί… προηγμένης ΑΙ
Καρυστιανού: Περίεργο ότι οι οπαδοί της ΝΔ βγήκαν με τυπωμένα μπλουζάκια μετά το χτύπημα – Τι απαντά για το ακίνητο που αγοράστηκε από fund
Στέλιος Κούλογλου: Παγιδευμένο με το κακόβουλο λογισμικό Pegasus το κινητό του κατά τη συμμετοχή του στην επιτροπή PEGA
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.