Πάνω από 100 κρούσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Αλάσκα – Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές

Συναγερμός σήμανε σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στη διάρκεια 20ήμερης κρουαζιέρας στην Αλάσκα, καθώς περισσότεροι από 100 επιβάτες εμφάνισαν εμετούς και διάρροια, μετά από ξέσπασμα επιδημίας νοροϊού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το «Ruby Princess» της Princess Cruises κατέπλευσε την Πέμπτη, 2/7, στο Σαν Φρανσίσκο, με συνολικά 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα του ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «γρίπη του στομάχου», προκαλεί γαστρεντερικές λοιμώξεις και εξαπλώνεται εύκολα μέσω της άμεσης επαφής, μολυσμένων επιφανειών, καθώς και τροφίμων ή ποτών που έχουν επιμολυνθεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάδοση του ιού μπορεί να συνεχιστεί έως και δύο εβδομάδες ή περισσότερο μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Η έξαρση στο «Ruby Princess» δηλώθηκε για πρώτη φορά στις 28 Ιουνίου, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι προσβλήθηκε λίγο περισσότερο από το 3% των επιβατών και περίπου το 2% του πληρώματος.

Το ταξίδι είχε ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου από το Σαν Φρανσίσκο, με στάσεις στον Καναδά και την Αλάσκα, πριν το πλοίο επιστρέψει στην Καλιφόρνια.

Η Princess Cruises γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα ενισχυμένα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης, ενώ ελήφθησαν δείγματα κοπράνων από ασθενείς για εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, όσοι εμφάνισαν συμπτώματα απομονώθηκαν και η εταιρεία συνεργάστηκε με το πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου πλοίων του CDC για τον περιορισμό της διασποράς.

«Το πλήρωμά μας ανταποκρίθηκε άμεσα, εφαρμόζοντας ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής σε όλο το πλοίο, ενώ τα περιστατικά έκτοτε μειώθηκαν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Όπως πρόσθεσε η Princess Cruises, το «Ruby Princess» υποβάλλεται σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ώστε να είναι έτοιμο για το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Από τις αρχές του έτους, το CDC έχει καταγράψει επτά εστίες ασθενειών σε κρουαζιερόπλοια. Οι τρεις αφορούσαν πλοία της Princess Cruises και συνδέθηκαν με νοροϊό, ενώ αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί στα «Star Princess» και «Caribbean Princess», σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και από τα τέλη Απριλίου έως τις 11 Μαΐου.

Φέτος έχουν επίσης αναφερθεί δύο ακόμη ξεσπάσματα νοροϊού στο πλοίο «National Geographic Sea Bird» της Lindblad Expeditions, ενώ σε άλλα δύο κρουαζιερόπλοια καταγράφηκαν περιστατικά λοίμωξης από E.coli.

Τα μέτρα προστασίας από τον νοροϊό που προτείνουν οι ειδικοί

Το CDC συνιστά τακτικό πλύσιμο των χεριών, σωστό μαγείρεμα των οστρακοειδών, σχολαστικό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, επιμελή καθαρισμό και απολύμανση των επιφανειών, πλύσιμο των ρούχων με ζεστό νερό, καθώς και απομόνωση για δύο ημέρες μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

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