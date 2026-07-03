Η ανοδική τάση του Τσίπρα και ως πού μπορεί να φτάσει

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Με τη δημοσιοποίηση και της έρευνας της Metron Analysis, χθες στο Μέγκα, κλείνει σιγά-σιγά ο κύκλος των γκάλοπ για την τρέχουσα σεζόν, καθώς το καλοκαίρι δεν γίνονται έρευνες. Απομένουν βέβαια οι Τάσεις τη MRB, που συγκεντρώνουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η εταιρεία του Στράτου Φαναρά δίνει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, αυξημένο δηλαδή ποσοστό κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη που είχε κάνει η ίδια.
Ανοδική τάση για τον Τσίπρα έδωσαν όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα. Άλλες μεγαλύτερη, άλλες με το… σταγονόμετρο – αλλά έδωσαν.
Αν συνεχίσουν έτσι, βλέπω αργά ή γρήγορα να πηγαίνουν στη ζώνη του 20% την ΕΛΑΣ – ιδίως εάν λειτουργήσει στοιχειωδώς η πόλωση σε ένα διαφαινόμενο δικομματικό τοπίο.
Και να προσεγγίζουν δηλαδή τα ποσοστά που έδωσε η Real Polls από τον Ιούνιο.
Για να δούμε εάν η τάση επιβεβαιωθεί…
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