Η ανοδική τάση του Τσίπρα και ως πού μπορεί να φτάσει

Με τη δημοσιοποίηση και της έρευνας της Metron Analysis, χθες στο Μέγκα, κλείνει σιγά-σιγά ο κύκλος των γκάλοπ για την τρέχουσα σεζόν, καθώς το καλοκαίρι δεν γίνονται έρευνες. Απομένουν βέβαια οι Τάσεις τη MRB, που συγκεντρώνουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η εταιρεία του Στράτου Φαναρά δίνει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, αυξημένο δηλαδή ποσοστό κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη που είχε κάνει η ίδια.

Ανοδική τάση για τον Τσίπρα έδωσαν όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα. Άλλες μεγαλύτερη, άλλες με το… σταγονόμετρο – αλλά έδωσαν.

Αν συνεχίσουν έτσι, βλέπω αργά ή γρήγορα να πηγαίνουν στη ζώνη του 20% την ΕΛΑΣ – ιδίως εάν λειτουργήσει στοιχειωδώς η πόλωση σε ένα διαφαινόμενο δικομματικό τοπίο.

Και να προσεγγίζουν δηλαδή τα ποσοστά που έδωσε η Real Polls από τον Ιούνιο.

Για να δούμε εάν η τάση επιβεβαιωθεί…

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για Σαμαρά: Αν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας

Υποκλοπές: Στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης για την τροπολογία… υπέρ Ντίλιαν

Πολάκης: Καταλογίζει «κόμπλεξ» στο Φάμελλο μετά από δημοσίευμα περί διαγραφής της υπογραφής του από ερωτήσεις με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ