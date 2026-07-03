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03.07.2026 20:19

«Ψήνεται» η ανατολική ακτή των ΗΠΑ ενώ ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου

03.07.2026 20:19
usa heat

Η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα, με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45°C στη Νέα Υόρκη, καταρρίπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσουν τους αγώνες του Μουντιάλ και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Ενόψει της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για τις ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη υγρασία, η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40°C στη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια, και τους 45°C στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

«Αυτό το επίπεδο ζέστης μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο για εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκές σύστημα κλιματισμού και δεν ενυδατώνονται τακτικά», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, NWS.

Το πρωί, ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε ότι στην πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τους 115 βαθμούς Φαρενάιτ ή 46 βαθμούς Κελσίου. «Παραμείνετε σε δροσερό χώρο, να είστε σε εγρήγορση και φροντίστε τους γείτονές σας», προέτρεψε. Αυτό το επικίνδυνο κύμα καύσωνα πλήττει τις μισές ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας και θα συνεχιστεί στην Ανατολική Ακτή μέχρι και αύριο Σάββατο.

Την ώρα που είναι προγραμματισμένες πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις για τους εορτασμούς, ο καιρός μπορεί να παίξει αρνητικό ρόλο. Στην Ουάσιγκτον, η διεξαγωγή μιας μεγάλης συναυλίες μπροστά στο Καπιτώλιο φαίνεται να απειλείται ενώ και η έναρξη των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων θα καθυστερήσει, για προληπτικούς λόγους.

Το πρωί, πολλοί γονείς με τα παιδιά τους έσπευδαν σε μια σκιερή πισίνα της Ουάσιγκτον. «Κάνει τόση ζέστη και δεν έχουμε πού αλλού να πάμε», είπε η 26χρονη Άνια Γκέλερμαν, κρατώντας στα χέρια της ένα φορητό ψυγείο.

Ήδη από χθες, έσπασαν ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στην Ουάσιγκτον και τη Βοστόνη. Και η ζέστη δεν έπεσε όταν νύχτωσε. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι θα καταγραφούν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σήμερα και αύριο. Πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για τη διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ. Αν και ορισμένα γήπεδα διαθέτουν στέγη ή κλιματισμό (Ατλάντα, Ντάλας, Λος Άντζελες), κάποια άλλα δεν έχουν τέτοια συστήματα, όπως εκείνο της Φιλαδέλφειας όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την Παραγουάη. Οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και του Πράσινου Ακρωτηρίου μπορεί να βιώσουν νωρίτερα τις συνέπειες της αποπνικτικής ζέστης στο Μαϊάμι, όπου το στάδιο διαθέτει στέγαστρο, όχι όμως και κλιματισμό. Στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας), η αισθητή θερμοκρασία προβλέπεται ότι θα κυμαίνεται γύρω στους 38°C.

Αν και τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, οι καύσωνες ευθύνονται για περισσότερους θανάτους στη χώρα απ’ ότι οι τυφώνες ή οι πλημμύρες. Αυτός ο καύσωνας ανησυχεί τις αρχές λόγω της μεγάλης διάρκειας και της σφοδρότητάς του, αλλά και επειδή η θερμοκρασία παραμένει υψηλή κατά τις νυχτερινές ώρες, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τους ευάλωτους ανθρώπους αλλά και να πιέσει τις υποδομές. Αυτό συνέβη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όπου οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μειώσουν αμέσως την κατανάλωση ρεύματος, για να αποφευχθεί κάποια διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Σε όλον τον κόσμο, τα κύματα καύσωνα γίνονται εντονότερα και συχνότερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται κυρίως από τη χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο πρόσφατος καύσωνας που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

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