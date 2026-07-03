Φωτιά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, γκρι-κόκκινα σύννεφα έχουν σκεπάσει την περιοχή (Video)

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, αναγκάζοντας τις αρχές να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε περίπου 10 κοινότητες αυτής της περιοχής στις ακτές της Καταλονίας, που αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών το καλοκαίρι, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

Me envían este vídeo desde la Costa Brava, donde se aprecia la magnitud del incendio devastador en Cataluña. Todo mi ánimo a los afectados, y agradecimiento a los equipos de emergencias.



La UME está en camino (En estos momentos, el ejército ya no se considera una “fuerza de… pic.twitter.com/yDhXHXqsuC — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) July 3, 2026

Πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την περιοχή

Ο άνεμος ενίσχυσε τις φλόγες, με αποτέλεσμα ένα πυκνό σύννεφο καπνού να καλύψει την περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να διατάξουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περισσότερες από 10 κοινότητες, μεταξύ αυτών την Πλάγια ντ’ Άρο, μια τουριστική πόλη στις ακτές. «Η δυσκολία είναι πως η φωτιά δεν είναι σταθερή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Νταβίντ Μπορέλ, επικεφαλής των Καταλανών πυροσβεστών.

🔥 El incendio forestal declarado en La Bisbal d'Empordà continúa fuera de control y ya ha obligado a confinar a más de 45.000 personas en varios municipios del Baix Empordà y la Costa Brava#Incendio #BaixEmpordà #Bombers #Catalunya #CrónicaGlobal pic.twitter.com/H0nd9ZdUZn — Crónica Global (@cronicaglobal) July 3, 2026

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.Προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, οι πυροσβέστες ζήτησαν με ανάρτησή τους στο Χ από τους κατοίκους της Βαρκελώνης, που συνηθίζουν να επισκέπτονται την περιοχή αυτή για να περάσουν το Σαββατοκύριακο, να «αναβάλουν τις μετακινήσεις τους».

Απέναντι στην επιδείνωση των συνθηκών λόγω του ανέμου, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίλα ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και της στρατιωτικής Μονάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για να σβήσουν την πυρκαγιά όπως και μία ακόμη, μικρότερης έκτασης, που ξέσπασε βορειότερα.

«Πρόκειται για μια πυρκαγιά που είναι ενεργή, που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε ο Σαλβαδόρ Ίλα σχετικά με την κύρια πυρκαγιά, ζητώντας από τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να σεβαστούν τις συστάσεις των αρχών για τον περιορισμό της κυκλοφορίας.

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