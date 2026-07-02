Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης οργανωμένων οπαδών: Δέκα συλλήψεις για οπαδική βία, ναρκωτικά, εκβιασμούς και εμπρησμούς (Photos)

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από οργανωμένους οπαδούς αθλητικής ομάδας της Αθήνας, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις με οπαδικό υπόβαθρο, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις και εμπρησμούς, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 ταυτοποιημένα άτομα, καθώς και επτά γονείς ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δράση με χαρακτηριστικά δομημένης οργάνωσης, έχοντας διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή.

Ο τρόπος δράσης

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου οργανωμένων οπαδών, από τον οποίο σχεδίαζε και εκτελούσε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες και πυρσούς, επιδιώκοντας την επικράτησή της στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συγκροτήσει αυτοτελή ομάδα διακίνησης ναρκωτικών, μέσω της οποίας διακινούσαν κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη, «ροζ κοκαΐνη» και ecstasy στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι ναρκωτικές ουσίες, όπως αναφέρεται, διοχετεύονταν σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και κατάστημα κράτησης, ενώ για την είσπραξη οφειλών τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε απειλές, εκβιάσεις, πράξεις βίας και εμπρησμούς.

Κατά τις έρευνες σε 14 κατοικίες, σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών και σε οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 18 ξύλινα κοντάρια, ξύλινο στειλιάρι, φωτοβολίδες, πυρσός, γκλοπ, σουγιάδες, αεροβόλα, ποσότητες κάνναβης, 18 κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα, μοτοσικλέτα και χρηματικό ποσό 1.600 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ υποθέσεις οργανωμένης οπαδικής βίας, μεταξύ των οποίων συμπλοκές, επιθέσεις μετά από ποδοσφαιρικούς αγώνες, ληστρική επίθεση, προκαθορισμένο «ραντεβού» οργανωμένων οπαδών και δύο στοχευμένες επιθέσεις λόγω οπαδικής ταυτότητας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκε οργανωμένη επίθεση που σημειώθηκε την 14/6/2026 σε βάρος μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο δέχθηκε επίθεση με οπαδικό κίνητρο από οργανωμένους οπαδούς άλλης ομάδας. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της ληστείας, των παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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