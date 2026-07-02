Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τα φρένα φορτηγού και καρφώθηκε σε βανάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Έσπασαν τα φρένα φορτηγού την ώρα που κινούταν στον Προφήτη Ηλία Πυλαίας, με συνέπεια να καρφωθεί σε βανάκι.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ελαφρά τραυματισμένος.

Διαβάστε επίσης

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Το κτίριο είχε πάρει κλίση πάνω από 15 μέρες, μας έλεγαν ότι έγινε από τον σεισμό στην Εύβοια» (Video)

Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο πλοίο στην Ελαφόνησο – Πλοιοκτήτης ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας

Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες και τα βίντεο – Οι δράστες, οι «τσιλιαδόροι» και οι μαρτυρίες