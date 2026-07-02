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02.07.2026 18:59

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τα φρένα φορτηγού και καρφώθηκε σε βανάκι

02.07.2026 18:59
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Έσπασαν τα φρένα φορτηγού την ώρα που κινούταν στον Προφήτη Ηλία Πυλαίας, με συνέπεια να καρφωθεί σε βανάκι. 

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ελαφρά τραυματισμένος.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:24
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