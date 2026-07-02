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02.07.2026 20:25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος οδηγός προκάλεσε την οικογενειακή τραγωδία

02.07.2026 20:25
oraiokastro fotia video

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο φέρνει στο φως τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

Η καταστροφική φωτιά, που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα, αποδεικνύεται πως ξεκίνησε από την εγκληματική αμέλεια ενός ασυνείδητου οδηγού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η τραγωδία ξεκίνησε όταν ο οδηγός, κινούμενος στον οδικό άξονα, πέταξε ένα αναμμένο τσιγάρο στα ξερά χόρτα. Μόλις δύο λεπτά μετά τη ρίψη του τσιγάρου, εμφανίστηκε ο πρώτος καπνός.

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, οι φλόγες πήραν ταχύτατα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, φτάνοντας μέχρι την περιοχή της Λητής, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η αρχική εστία.

Πλέον, οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση του υπαίτιου οδηγού. Μέσα από την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο τρία συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία καταγράφηκαν να διέρχονται από το επίμαχο σημείο το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

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