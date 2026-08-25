Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Άγιοι Δέκα στον δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης.



Είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίου τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιοι_Δέκα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο ενισχύθηκαν φτάνοντας τους 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 4 Ε/Π, ενώ συνδρομή παρείχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

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