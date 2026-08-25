Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Άγιοι Δέκα στον δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίου τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο ενισχύθηκαν φτάνοντας τους 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 4 Ε/Π, ενώ συνδρομή παρείχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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