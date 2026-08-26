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26.08.2026 09:31

Στοιχεία-σοκ για το δημογραφικό: 21.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε τρία χρόνια – Έκλεισαν 100 σχολεία

26.08.2026 09:31
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Η  δημογραφική κρίση παίρνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι σε μόλις τρία χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων.

Μέσα σε μια τριετία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων.

Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές, οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία.

Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία.

Το πρόβλημα μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρίκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Η Καθημερινή, επικαλούμενη στελέχη του υπουργείου Παιδείας, επισημαίνει ότι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο.

Η τάση αυτή, που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια.

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