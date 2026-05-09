ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 06:33
Henkel: Οργανική αύξηση πωλήσεων και νέες εξαγορές στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων κατέγραψε η Henkel κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και τις αρνητικές επιδράσεις από συναλλαγματικές διαφορές και μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,95 δισ. ευρώ, έναντι 5,24 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 5,5%. Σε οργανική βάση, ωστόσο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%, με θετική συμβολή τόσο από την αύξηση τιμών όσο και από την ενίσχυση των όγκων πωλήσεων.

Η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε ότι και οι δύο βασικές επιχειρηματικές μονάδες κινήθηκαν ανοδικά σε οργανικό επίπεδο. Η μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε οργανική αύξηση πωλήσεων 1,7%, κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης του τομέα Mobility & Electronics, ενώ η μονάδα Consumer Brands σημείωσε οργανική άνοδο 1,8%, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την κατηγορία προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Henkel, Carsten Knobel, δήλωσε ότι ο όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του ανάπτυξης, επενδύοντας τόσο στην οργανική επέκταση όσο και σε εξαγορές.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία ανακοίνωσε πέντε νέες συμφωνίες εξαγορών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικό πρόσθετο κύκλο εργασιών περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εξαγορές των εταιρειών Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems και Not Your Mother’s.

Παράλληλα, η Henkel ολοκλήρωσε στα τέλη Μαρτίου πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο επιμέρους μεγεθών, οι συναλλαγματικές επιδράσεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο 5,2% στις πωλήσεις του ομίλου, ενώ οι εξαγορές και αποεπενδύσεις επηρέασαν αρνητικά την ονομαστική επίδοση κατά 2,1%.

Παρά τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις για το σύνολο του 2026. Η εταιρεία εξακολουθεί να προβλέπει οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 1% και 3%, προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων από 14,5% έως 16% και αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά προνομιούχο μετοχή σε χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η Henkel παραμένει σε τροχιά βιώσιμης και αποδοτικής ανάπτυξης, στηριζόμενη στην ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της, στις επενδύσεις και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της μέσω εξαγορών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

