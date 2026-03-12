Henkel: Οργανική άνοδος πωλήσεων, βελτίωση περιθωρίων και αυξημένο μέρισμα σε απαιτητικό διεθνές περιβάλλον το 2025

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε το 2025 ο όμιλος Henkel, παρουσιάζοντας οργανική αύξηση πωλήσεων, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ισχυρές ταμειακές ροές, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε διεθνώς από γεωπολιτικές εντάσεις και μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε περίπου 20,5 δισ. ευρώ, ενώ σε οργανική βάση –δηλαδή εξαιρουμένων των επιδράσεων από συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξαγορές ή αποεπενδύσεις– καταγράφηκε αύξηση 0,9%. Σε ονομαστικούς όρους οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης των ισοτιμιών αλλά και της αποεπένδυσης της δραστηριότητας Retailer Brands στη Βόρεια Αμερική.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) διαμορφώθηκε στα 3,0 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο του 2024. Ωστόσο, το περιθώριο EBIT βελτιώθηκε στο 14,8%, αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, τις ενέργειες αναδιάρθρωσης αλλά και την εστίαση σε προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Τα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 5,33 ευρώ. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σημείωσαν αύξηση 4,7%, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του ομίλου.

Ισχυρή ήταν και η δημιουργία ταμειακών ροών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν περίπου σε 1,9 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται χαμηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης και επιδράσεων από τη μετατροπή νομισμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, η διοίκηση της Henkel προτείνει αύξηση του μερίσματος κατά 1,5%, στα 2,07 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή και 2,05 ευρώ ανά κοινή μετοχή. Ο δείκτης διανομής παραμένει στο 37,9%, εντός του εύρους στόχου του ομίλου.

Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα είχαν και οι δύο βασικές επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου.

Η Adhesive Technologies, που δραστηριοποιείται στις βιομηχανικές κόλλες και λύσεις συγκόλλησης, παρουσίασε οργανική αύξηση πωλήσεων 1,5%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης στους τομείς Mobility και Electronics. Οι πωλήσεις της μονάδας ανήλθαν σε 10,7 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 16,7%.

Αντίστοιχα, η μονάδα Consumer Brands κατέγραψε οργανική αύξηση πωλήσεων 0,3%, με σημαντική συμβολή του τομέα προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 9,7 δισ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBIT βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 14,5%.

Παράλληλα, η Henkel προχώρησε στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αποδοτικότητα.

Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να επενδύει στην καινοτομία, την ενίσχυση των εμπορικών σημάτων, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ προχωρά και σε στοχευμένες εξαγορές με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκαν πρόσφατα εξαγορές σε βασικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου, οι οποίες αντιστοιχούν σε πρόσθετο κύκλο εργασιών περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξαγορά της ελβετικής ATP Adhesive Systems, καθώς και συμφωνίες για την ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα των ειδικών επιστρώσεων και των προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Για το 2026 η Henkel εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας που παραμένει διεθνώς. Η εταιρεία προβλέπει οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 1% και 3%, ενώ το περιθώριο EBIT αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 14,5% και 16%.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με ρυθμό από χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το 2026 έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο, καθώς συμπληρώνονται 150 χρόνια από την ίδρυση της Henkel, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας ισχυρή θέση στις διεθνείς αγορές.

