CSG: Συμβάσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων για οχήματα γεφυρών σε τρεις διεθνείς αγορές

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Νέες παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 50 εκατ. δολαρίων προσθέτει στο διεθνές χαρτοφυλάκιό του ο βιομηχανικός και τεχνολογικός Όμιλος CSG, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων μηχανικής υποστήριξης.

Οι συμβάσεις, οι οποίες υπογράφηκαν τους τελευταίους μήνες, αφορούν συνολικά πέντε πελάτες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία και προβλέπουν την προμήθεια δεκάδων οχημάτων ανάπτυξης γεφυρών. Στον Όμιλο CSG ανήκει και η Hellenic Ammunition SA.

Στο επίκεντρο των νέων συμφωνιών βρίσκονται τα συστήματα των σειρών AM-70 και AM-50, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ταχεία δημιουργία διαβάσεων πάνω από υδάτινα κωλύματα, τάφρους και άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια. Την παράδοση των οχημάτων στους πελάτες έχει αναλάβει η Excalibur Army, εταιρεία του Ομίλου CSG που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και αναβάθμιση χερσαίου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι νέες παραγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε αρκετές διεθνείς αγορές ενισχύουν τη ζήτηση όχι μόνο για κύρια οπλικά συστήματα, αλλά και για εξοπλισμό μηχανικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, που εξασφαλίζει την επιχειρησιακή κινητικότητα στρατιωτικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τον Richard Kuběna, Sales Director της CSG Defence Systems, η ζήτηση για οχήματα μηχανικού και υποστήριξης παραμένει ισχυρή στις διεθνείς αγορές. Όπως επισημαίνει, μεταξύ των χαρακτηριστικών που αξιολογούν οι πελάτες βρίσκονται η κινητικότητα εκτός δρόμου, η ταχύτητα ανάπτυξης των συστημάτων και η δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερων διαβάσεων ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Η γεωγραφική διασπορά των νέων συμβάσεων έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο, καθώς τα συστήματα προορίζονται για αγορές με διαφορετικές κλιματικές, εδαφικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Γέφυρα 13,5 μέτρων μέσα σε λίγα λεπτά

Το AM-70 EX αποτελεί ένα από τα βασικά συστήματα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου της CSG. Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε στρατιωτικές μονάδες και βαρύ εξοπλισμό να ξεπερνούν γρήγορα εμπόδια που διαφορετικά θα περιόριζαν ή θα καθυστερούσαν την κίνησή τους.

Το όχημα διαθέτει τριμελές πλήρωμα, το οποίο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αναπτύξει ένα τμήμα γέφυρας μήκους 13,5 μέτρων. Η δυνατότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τμήμα, καθώς το σύστημα έχει αρθρωτή σχεδίαση και επιτρέπει τη σύνδεση περισσότερων επιμέρους γεφυρών.

Συνολικά μπορούν να συνδεθούν έως οκτώ τμήματα, δημιουργώντας διάβαση που μπορεί να καλύψει απόσταση έως 106 μέτρων. Παράλληλα, τα σημεία στήριξης μπορούν να τοποθετηθούν σε τάφρους βάθους έως έξι μέτρων, διευρύνοντας το εύρος των εμποδίων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Κρίσιμο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων οχημάτων αποτελεί και η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων φορτίων. Το AM-50 EX διαθέτει ταξινόμηση φορτίου MLC 50, ενώ το AM-70 EX φτάνει σε MLC 70 σύμφωνα με το πρότυπο STANAG 2021. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξυπηρετούν τη διέλευση βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού.

Και οι δύο εκδόσεις βασίζονται σε πλαίσιο TATRA 8×8, επιλογή που στοχεύει στη διατήρηση υψηλής κινητικότητας ακόμη και σε δύσβατο ή ανώμαλο έδαφος. Η μέγιστη ταχύτητα των οχημάτων φτάνει τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, κατά τον σχεδιασμό τους έχει προβλεφθεί η διαλειτουργικότητα με συστήματα ανάπτυξης γεφυρών προηγούμενων γενεών. Ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, η καμπίνα μπορεί να διαθέτει προαιρετική θωράκιση προστασίας έως Επιπέδου 2 βάσει του STANAG 4569.

Διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο χερσαίων συστημάτων

Τα συστήματα ανάπτυξης γεφυρών εντάσσονται σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο χερσαίων λύσεων που έχει αναπτύξει ο Όμιλος CSG μέσω των θυγατρικών του.

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει οχήματα υψηλής κινητικότητας για υλικοτεχνική υποστήριξη και ειδικές εφαρμογές, καθώς και συστήματα πυροβολικού και τεθωρακισμένα οχήματα. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί ο συνδυασμός εξειδικευμένων υπερκατασκευών με δοκιμασμένα πλαίσια οχημάτων, ώστε τα τελικά συστήματα να μπορούν να επιχειρούν σε διαφορετικές κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.

Οι συμβάσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων ενισχύουν το ανεκτέλεστο παραγγελιών της CSG στον συγκεκριμένο τομέα και, κυρίως, διευρύνουν τη γεωγραφική βάση των πελατών της. Η παρουσία των νέων παραγγελιών σε τρεις διαφορετικές περιοχές του κόσμου ενισχύει παράλληλα τον εξαγωγικό προσανατολισμό του ομίλου στην αγορά των εξειδικευμένων οχημάτων μηχανικής και στρατιωτικής υποστήριξης.

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