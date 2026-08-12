CSG: Συμφωνία άνω των 100 εκατ. ευρώ με την πολωνική Dezamet για πυρομαχικά πυροβολικού 155 mm

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Νέα συμφωνία αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξαρτημάτων πυρομαχικών πυροβολικού 155 mm υπέγραψε ο βιομηχανικός και τεχνολογικός Όμιλος CSG με την πολωνική Zakłady Metalowe Dezamet S.A., ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2026 μεταξύ της CSG Polska, θυγατρικής του Ομίλου CSG, και της Dezamet, η οποία ανήκει στην κρατική Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Αφορά την προμήθεια πυροτεχνικών εξαρτημάτων και επιμέρους τμημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μηχανισμών πυροδότησης για πυρομαχικά 155 mm, τα οποία θα παραδοθούν από τον Όμιλο CSG στην πολωνική εταιρεία.

Στον Όμιλο CSG εντάσσεται και η Hellenic Ammunition SA, γεγονός που δίνει ελληνικό ενδιαφέρον στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα.

Διευρύνεται η συνεργασία με την πολωνική αμυντική βιομηχανία

Η νέα σύμβαση αποτελεί συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ CSG και πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού των 155 mm.

Ο Όμιλος CSG έχει ήδη μεταφέρει τεχνογνωσία σε πολωνικές παραγωγικές μονάδες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της δυνατότητας μαζικής παραγωγής πυρομαχικών που προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τα αυτοκινούμενα πυροβόλα Krab των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών φαίνεται ότι εισέρχεται πλέον σε ευρύτερη φάση. Τον Μάρτιο είχε προηγηθεί συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της PGZ και του Ομίλου CSG για πολυτομεακή στρατηγική συνεργασία, ενώ ήδη βρίσκονται υπό συζήτηση πρόσθετα projects.

Ο πρόεδρος της CSG Polska και αντιπρόεδρος Πωλήσεων του Ομίλου CSG, Wojciech Grzonka, ανέφερε ότι η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας με την πολωνική βιομηχανία.

Ο ίδιος έθεσε στο τραπέζι την περαιτέρω μεταφορά τεχνολογίας παραγωγής πυρομαχικών, την κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη κοινών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στόχος, σύμφωνα με τον όμιλο, είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης για την κάλυψη των αυξημένων αμυντικών αναγκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο η αύξηση της παραγωγής

Από την πλευρά της Dezamet, η νέα συμφωνία αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για τη συνέχιση της μαζικής παραγωγής πυρομαχικών πυροβολικού με ήδη δοκιμασμένα εξαρτήματα.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Dariusz Szlęzak, συνέδεσε τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική εγγύτητα της Πολωνίας με την Τσεχία και τη Σλοβακία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης περιφερειακής αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν νέα έργα σημαντικής κλίμακας μετά τη συμφωνία-πλαίσιο CSG και PGZ.

Για την Dezamet, η συνέχιση της συνεργασίας με τον Όμιλο CSG συνδέεται επίσης με τον στόχο αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για πυρομαχικά πυροβολικού στην Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Συμβάσεις δισεκατομμυρίων στην Πολωνία

Η συμφωνία των 100 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των αποθεμάτων πυρομαχικών της Πολωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η κοινοπραξία PGZ-Amunicja και η Υπηρεσία Εξοπλισμών της Πολωνίας υπέγραψαν εκτελεστική συμφωνία συνολικής αξίας σχεδόν 11 δισ. ζλότι για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών στις Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι παραδόσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτουν την περίοδο 2024-2029.

Ακολούθησε στις 30 Μαΐου 2026 νέα εκτελεστική συμφωνία μεταξύ της PGZ-Amunicja και της πολωνικής Υπηρεσίας Εξοπλισμών, αυτή τη φορά για την προμήθεια αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων πυρομαχικών πυροβολικού.

Η αξία της δεύτερης σύμβασης υπερβαίνει τα 13,5 δισ. ζλότι, με τη χρηματοδότησή της να έχει εξασφαλιστεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η νέα συμφωνία CSG-Dezamet ενισχύει την εφοδιαστική αλυσίδα που υποστηρίζει την αύξηση της πολωνικής παραγωγής πυρομαχικών 155 mm, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τη συνεργασία του Ομίλου CSG με έναν από τους μεγαλύτερους αμυντικούς ομίλους της Κεντρικής Ευρώπης.

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