Καιρός: Η Αφρική στέλνει ζέστη και σκόνη! 

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Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, όμως όχι του καλοκαιριού, αφού όπως φαίνεται και ο Σεπτέμβριος θα φορέσει από την πρώτη στιγμή το καλοκαιρινό του πρόσωπο! Συνεπώς τα νέα είναι ευχάριστα, είτε για όσους επιλέγετε αυτή την περίοδο για τις διακοπές σας είτε για όσους επιστρέψατε στη βάση σας. Παράλληλα, η Αφρική εξακολουθεί να μας στέλνει τη ζέστη αλλά και τη σκόνη της, ενώ το μελτέμι παραμένει ενεργό στο Αιγαίο και οι μεσημβρινές μπόρες δεν λείπουν από τα ορεινά μας.

Όπως ήδη έχουμε παρατηρήσει από τη γενικευμένη μουντάδα στον ουρανό, οι συνθήκες στην ανώτερη ατμόσφαιρα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία βρίσκεται σε σημαντικές συγκεντρώσεις, χωρίς ευτυχώς να ξεπερνά τα όρια του ΠΟΥ. Ενώ χθες το στρώμα σκόνης είχε καλύψει όλη τη χώρα, σήμερα θα επηρεάσει σε μικρότερες συγκεντρώσεις κυρίως τα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και μέρος του Αιγαίου.

Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και καλοκαιρινός. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, καταιγίδες ή ακόμα και μπουρίνια με τη μορφή λασποβροχής στη Δυτική Μακεδονία, δυτικά της Πίνδου, στην Ήπειρο και στα δυτικά και κεντρικά της Πελοποννήσου. Αντίθετα, στο Αιγαίο και στα παράκτια της κεντρικής και νότιας χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Ο συνδυασμός των ανέμων με την παρατεταμένη ξηρασία θέτει περιοχές όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, η Κάρπαθος και η Κάσσος σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά, ενώ η μισή σχεδόν χώρα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.

Τα 40άρια αποτελούν πλέον παρελθόν και οι θερμοκρασίες κινούνται σε απόλυτα ανεκτά και φυσιολογικά επίπεδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Ήπειρο και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και τις παράκτιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν πιο δροσερές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τον ήλιο να κυριαρχεί. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού με βοριάδες έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, με πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά και νότια παράκτια.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, αλλά αργότερα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει θαλάσσια αύρα με ήπιους νοτιάδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του κόλπου και τους 33 βαθμούς πιο εσωτερικά.

Την Τρίτη η ζέστη εντείνεται ελαφρώς και το μελτέμι εξασθενεί λίγο, παραμένοντας σε διαχειρίσιμες εντάσεις. Ο Σεπτέμβριος θα μπει με ζέστη, όμως μεσοβδόμαδα αναμένεται παροδική πτώση του υδράργυρου με τις μέγιστες να μην ξεπερνούν τους 30 με 32 βαθμούς, την ώρα που το μελτέμι θα δυναμώσει πάλι από την Πέμπτη. Παρά ταύτα, υπάρχουν ήδη ισχυρές ενδείξεις για νέο κύμα ζέστης την επόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, μπορεί ο Αύγουστος να φεύγει, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και υπόσχεται εξαιρετικές συνθήκες για ταξίδια και εξορμήσεις!

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