Κολοράντο: Σκηνές πανικού – Γυναίκα εκτινάχθηκε από τρενάκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Κολράντο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μια τουρίστρια εκτινάχθηκε από παιχνίδι μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών και τραυματίστηκε σοβαρά .
Το ατύχημα σημειώθηκε σε ένα από τους πιο γνωστούς χώρους αναψυχής στη περιοχή του Κόπερ Μαουντεν
Οι αρχές του Κολοράντο διεξάγουν έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό
Διαβάστε επίσης
«Λίμνη της Αμερικής» η λίμνη Οντάριο στο Google Maps για τους Αμερικανούς χρήστες
Πανικός και αγωνία στο καταμαράν όταν άρχισε να βυθίζεται – Oκτώ νεκροί, συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος (Video)
Ισλανδία: Είπε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το… σκουμπρί; – Η αλιεία έκρινε το δημοψήφισμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.