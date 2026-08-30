Κολοράντο: Σκηνές πανικού – Γυναίκα εκτινάχθηκε από τρενάκι

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Κολράντο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μια τουρίστρια εκτινάχθηκε από παιχνίδι μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών και τραυματίστηκε σοβαρά .

Το ατύχημα σημειώθηκε σε ένα από τους πιο γνωστούς χώρους αναψυχής στη περιοχή του Κόπερ Μαουντεν

Colorado officials are investigating after a woman was ejected from a Copper Mountain roller coaster and seriously injured.https://t.co/PIjJNsNlQ3 pic.twitter.com/pnmPpWnJTI — ABC News (@ABC) August 30, 2026

Οι αρχές του Κολοράντο διεξάγουν έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό

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