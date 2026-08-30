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ΚΟΣΜΟΣ

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30.08.2026 22:21

Κολοράντο: Σκηνές πανικού – Γυναίκα εκτινάχθηκε από τρενάκι

30.08.2026 22:21
trenaki_souidia

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Κολράντο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μια τουρίστρια εκτινάχθηκε από παιχνίδι μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών και τραυματίστηκε σοβαρά .

Το ατύχημα σημειώθηκε σε ένα από τους πιο γνωστούς χώρους αναψυχής στη περιοχή του Κόπερ Μαουντεν

Οι αρχές του Κολοράντο διεξάγουν έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 23:27
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