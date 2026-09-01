Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Ήταν μια στιγμή έντασης, θα φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί»

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Την αθώωση του συζύγου γνωστής παρουσιάστριας αποφάσισε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο μετά από δυο αναβολές εξέτασε την υπόθεση του ενδοοικογενειακού επεισοδίου που είχε καταγγελθεί στις 24 Αυγούστου.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να είχε σημειωθεί παρουσία ανηλίκου (πλημμέλημα).

Παράλληλα, ήρθη ο περιοριστικός όρος που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο και προέβλεπε αυτός να διαμένει σε διαφορετική κατοικία και όχι σε αυτή που διαμένει με τη δημοσιογράφο και τον γιο τους.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, στο δικαστήριο βρέθηκε και κατέθεσε και η ίδια η παρουσιάστρια, η οποία περιέγραψε όσα συνέβησαν το πρωί της 24ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με αυτήν ανάμεσα σε εκείνη και το σύζυγό της προηγήθηκε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός, με αφορμή αδιαθεσία του μικρού τους παιδιού. Αιτία του καβγά ήταν ότι η ίδια ήθελε να πάει το παιδί τους στον γιατρό και ο σύζυγός της δεν το θεωρούσε απαραίτητο.

Όπως ανέφερε, κουβέντα στην κουβέντα ήρθε η ένταση και στη συνέχεια ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά, χωρίς ωστόσο να υποστεί κάποια σωματική βλάβη.

Η ίδια κάλεσε την αστυνομία, αλλά αποχώρησε από το σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον ανήλικο γιό της στον παιδίατρο. Όπως κατέθεσε, λίγο αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, ο οποίος της ζήτησε συγγνώμη.

«Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια ενώπιον του δικαστηρίου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποφευχθεί η επανάληψη ανάλογου περιστατικού.

Από την πλευρά του, κατά την απολογία του, ο σύζυγός της εξέφρασε τη μεταμέλειά του και δήλωσε αποφασισμένος να εργαστεί για την αποκατάσταση της κατάστασης.

«Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μη ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της παρουσιάστριας, ο οποίος και τελικά αθωώθηκε.

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