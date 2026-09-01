«Νόστιμα» τα αποτελέσματα 2025 για την Barilla Hellas: Οι ισχυρές επιδόσεις ενισχύουν το επενδυτικό πλάνο στην Ελλάδα

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Η Barilla Hellas, επιδεικνύοντας ανθεκτική επιχειρηματική πορεία κατά τη χρήση του 2025, κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας της, παρά τις συνεχιζόμενες και πολυεπίπεδες προκλήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Εταιρεία απέδειξε έμπρακτα την ικανότητά της να αναπτύσσει νέες κατηγορίες προϊόντων και να ενισχύει το εξαγωγικό της αποτύπωμα, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ανταγωνιστικότητά.

Ο κύκλος εργασιών της Barilla Hellas διαμορφώθηκε στα €139,6 εκατ., έναντι €133,8 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 4,3%. Η εν λόγω οργανική ανάπτυξη υποστηρίχθηκε ουσιαστικά από την ανοδική πορεία άλλων κατηγοριών, πέραν της βασικής δραστηριότητας των ζυμαρικών. Παρά τις πιέσεις που παρουσιάστηκαν στον ευρύτερο κλάδο των ζυμαρικών στην Ελλάδα, η Barilla Hellas κατέγραψε αυξημένο όγκο πωλήσεων, ο οποίος ωστόσο δεδομένου ότι οι μέσες τιμές πώλησης παρουσίασαν πτώση, δεν αποτυπώθηκε σε αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών στις σχετικές κατηγορίες. Οι επιδόσεις αυτές σύμφωνα και με τα ετήσια στοιχεία της Nielsen, διατηρούν την Barilla Hellas στην πρώτη θέση στο μερίδιο της Ελληνικής αγοράς ζυμαρικών, σε όρους όγκου και αξίας. Παράλληλα, οι εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικό πυλώνα για τη συνολική απόδοση, συνεισφέροντας καθοριστικά στα θετικά μεγέθη της Εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώθηκε αισθητή βελτίωση σε μια σειρά από σημαντικούς δείκτες κερδοφορίας, με το μικτό κέρδος να ανέρχεται σε €63,4 εκατ. το 2025, από €58,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να διαμορφώνονται στα €8,3 εκατ. από €6,7 εκατ., αναδεικνύοντας το διαχρονικά ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η βελτιωμένη αυτή κερδοφορία ενδυναμώνει την ικανότητα της Εταιρείας να χρηματοδοτήσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της και την υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις της, δίνοντας έμφαση στην διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης, την ενίσχυση των εμπορικών της σημάτων, όπως και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και των υποδομών αποθήκευσης. Μέσα από αυτή τη στρατηγική υποστηρίζεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος της ελληνικής δραστηριότητας εντός του ευρύτερου περιφερειακού δικτύου της Barilla.

Με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην Ελλάδα, η Barilla Hellas προωθεί επενδύσεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές της δυνατότητες όσο και τις λειτουργικές της δυνατότητες. Η εταιρεία εξακολουθεί να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προχωρώντας παράλληλα στην αναβάθμιση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και των υποδομών αποθήκευσης. Παράλληλα προωθεί έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και περαιτέρω λειτουργικές βελτιώσεις, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ενεργειακής αυτονομίας και της βιωσιμότητας του παραγωγικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Κοιτώντας μπροστά, η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει αυξημένη. Οι πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος ενέργειας, η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι μισθολογικές αυξήσεις και οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών συνεχίζουν να ταλανίζουν τον κλάδο των τροφίμων. Η Barilla Hellas κεφαλαιοποιώντας την ανθεκτική λειτουργική της απόδοση, τα ισχυρά εμπορικά της σήματα, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της και τον διευρυμένο εξαγωγικό της αποτύπωμα, διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να εξισορροπεί μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αναπροσαρμογών στη στρατηγική της εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων στην ελληνική αγορά.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, δήλωσε: «Το 2025, η Barilla Hellas κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και απέδειξε την ανθεκτικότητά της σε ένα απαιτητικό εξωτερικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτή η δυναμική μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τα εμπορικά μας σήματα και τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, τις ενεργειακές μας δυνατότητες και τις υποδομές αποθήκευσης. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ελληνική αγορά, στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

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