Στα ύψη ο πληθωρισμός τον Αύγουστο: «Σκαρφάλωσε» στο 3,7% – Στο 3,3% στην Ευρωζώνη

Takeaways by to pontiki AI Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα.

Ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας άνοδο από το 2,9% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Η σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας κατά 14,3% σε ετήσια βάση αποτελεί τον κύριο παράγοντα της ανοδικής πορείας των τιμών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη ενισχύουν τα επιχειρήματα για ενδεχόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτόν τον μήνα.

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Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από 2,7% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται επίσης ενισχυμένες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 3,1%.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανέβηκε και πάλι πάνω από το 3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, ενισχύοντας τα ήδη ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το μήνα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές.

Ο πληθωρισμός στις 21 χώρες της Ευρωζώνης εκτινάχθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο, με ώθηση σχεδόν εξ ολοκλήρου από το υψηλότερο κόστος της ενέργειας, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι τιμές του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου, ενώ οι εταιρείες διύλισης αύξησαν τα περιθώρια κέρδους τους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

«Φωτιά» 14,3% στην ενέργεια

Στην Ευρωζώνη, η μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του πληθωρισμού προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, η οποία κατέγραψε με διαφορά τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, έναντι 10,3% τον Ιούλιο, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 2,9%.

Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις υποχώρησαν.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3%, ενώ στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αντίθετα, επιταχύνθηκε στο 1,2% από 0,9%.

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