Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σκηνικό του motorsport με το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

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Η Αθήνα ανεβάζει ταχύτητες και η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο, καθώς η Allwyn φέρνει στην πόλη μια ακόμα μοναδική εμπειρία γεμάτη ένταση, θέαμα και… γκάζια. Στις 3 Οκτωβρίου, το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για μία ημέρα, εικόνες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν μακρινό όνειρο γίνονται πραγματικότητα. Πρωταγωνιστές θα είναι το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren του Ayrton Senna, που θα τρέξουν σε ένα live showrun, ενώ οδηγοί που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη βρετανική ομάδα θα βρεθούν μπροστά στο ελληνικό κοινό. Παράλληλα, εντυπωσιακά showcars, διαδραστικά activations, μια fan zone γεμάτη ενέργεια και πολλές ακόμη εκπλήξεις θα συνθέσουν το απόλυτο racing σκηνικό.

Για κάποιους τυχερούς, μάλιστα, η αδρεναλίνη θα φτάσει στα ύψη, καθώς μέσα από hot laps στη θέση του συνοδηγού του Allwyn McLaren Supercar, θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας. Επιπλέον, θα αποκτήσουν πρόσβαση στα γκαράζ της ομάδας και θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά κορυφαίες προσωπικότητες του διεθνούς motorsport.

Η συμμετοχή σε αυτή τη μοναδική εμπειρία ξεκινά από τα καταστήματα Allwyn και το allwyn.gr. Όσοι θέλουν να βρεθούν στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν τη θέση τους στο πιο συναρπαστικό racing event της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έχει ήδη αρχίσει. Οι κινητήρες ετοιμάζονται να πάρουν μπροστά, το glamour και η ενέργεια του motorsport έρχονται την Αθήνα και χιλιάδες fans θα ζήσουν μια ημέρα που θα τους μείνει αξέχαστη. Στις 3 Οκτωβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΟΑΚΑ. Θα είσαι εκεί;

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