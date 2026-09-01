ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 15% €πιστροφή για αγορές laptop με πιστωτικές κάρτες Eurobank

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Φθηνότερα το αγαπημένο τους laptop με έως 48 άτοκες δόσεις[1] καιμε 15% €πιστροφή μπορούν να αποκτήσουν αποκλειστικά στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές. Μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με 15% €πιστροφή για αγορές laptop αξίας 499€ και άνω με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα[2]. Το όφελος είναι διπλό, καθώς παίρνουν και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση[3].
Ενδεικτικά, στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν Back to School προσφορές[4] σε laptops, όπως:
Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από μία σειρά ευέλικτων τρόπων πληρωμής (με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, με ΙRIS, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με αντικαταβολή) και παράδοσης (παραγγελία online και παραλαβή από το κατάστημα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, παραλαβή από BOX NOW locker 24/7, δωρεάν παράδοση στον χώρο τους σε 1-2 ημέρες για παραγγελίες άνω των 29€), ενώ υπάρχει και δυνατότητα για δωρεάν επιστροφές. Ακόμη, με κάθε αγορά στον ΓΕΡΜΑΝΟ, τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ, κερδίζουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε εκπτωτικά κουπόνια για επόμενες αγορές τους, σε προσφορές και δώρα.
[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.
[2] Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.
[3] Η δωρεάν εγγύηση 4 χρόνια αφορά στα brands: APPLE, LENOVO, ASUS, HP, ACER & MSI. Ισχύει 1-30/09/2026. Ισχύουν όροι εγγύησης στο germanos.gr.
[4] Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις αναγραφόμενες ημερομηνίες ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
[5] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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