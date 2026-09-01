search
ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2026 15:31

ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 15% €πιστροφή για αγορές laptop με πιστωτικές κάρτες Eurobank

01.09.2026 15:31
ΓΕΡΜΑΝΟΣ_Back to School

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φθηνότερα το αγαπημένο τους laptop με έως 48 άτοκες δόσεις[1] καιμε 15% €πιστροφή μπορούν να αποκτήσουν αποκλειστικά στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές. Μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με 15% €πιστροφή για αγορές laptop αξίας 499€ και άνω με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα[2]. Το όφελος είναι διπλό, καθώς παίρνουν και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση[3].

Ενδεικτικά, στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν Back to School προσφορές[4] σε laptops, όπως:

  • το LENOVO IdeaPad Slim 3 15.6’’ 512GB, για κορυφαία εμπειρία χρήσης, με επεξεργαστή AMD Ryzen 3 30, μνήμη RAM 8GB υψηλής ταχύτητας και οθόνη IPS 16:10 με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light, στα 499€[5] (ισχύει έως 27/9). Επιπλέον, έως τις 30/9, αν το συνδυάσουν με επιλεγμένα  LENOVO αξεσουάρ της επιλογής τους μπορούν να τα αποκτήσουν με -50% με ταυτόχρονη αγορά.
  • το HP 15.6’’ 15-fc1000nv 16/512GB, ιδανικό για καθημερινή χρήση, εργασία και ψυχαγωγία με οθόνη 15.6” Full HD και επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7520U, στα 599€ (ισχύει έως 30/9).
  • το APPLE MacBook Neo, σε 4 χρώματα, με πανίσχυρο εξαπύρηνο επεξεργαστή A18 Pro, οθόνη Liquid Retina IPS 13’’ και μνήμη RAM 8GB, από 699€ (ισχύει έως 12/9).
  • το ASUS TUF Gaming 16” 16 / 512GB, για να ζήσουν το απόλυτο gaming, με επεξεργαστή AMD Ryzen 7 170, μνήμη RAM 16GB και γραφικά NVIDIA GeForce RTX 4050, από 1.099€ στα 999€ (ισχύει έως 22/9).
  • το APPLE MacBook Air, με πανίσχυρο επεξεργαστή M5 για κορυφαίες ταχύτητες, multitasking και εφαρμογές ΑΙ, οθόνη Liquid Retina και μπαταρία που λειτουργεί έως και 18 ώρες, από 1.299€ (ισχύει έως 12/9).

Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από μία σειρά ευέλικτων τρόπων πληρωμής (με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, με ΙRIS, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με αντικαταβολή) και παράδοσης (παραγγελία online και παραλαβή από το κατάστημα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, παραλαβή από BOX NOW locker 24/7, δωρεάν παράδοση στον χώρο τους σε 1-2 ημέρες για παραγγελίες άνω των 29€), ενώ υπάρχει και δυνατότητα για δωρεάν επιστροφές. Ακόμη, με κάθε αγορά στον ΓΕΡΜΑΝΟ, τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ, κερδίζουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε εκπτωτικά κουπόνια για επόμενες αγορές τους, σε προσφορές και δώρα.

[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

[2] Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.

[3] Η δωρεάν εγγύηση 4 χρόνια αφορά στα brands: APPLE, LENOVO, ASUS, HP, ACER & MSI. Ισχύει 1-30/09/2026. Ισχύουν όροι εγγύησης στο germanos.gr.

[4] Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις αναγραφόμενες ημερομηνίες ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[5] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TP260806_261a
ADVERTORIAL

Σεπτέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στο Αίθριο και νέοι κύκλοι δημιουργικών εργαστηρίων

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Μάχη με τις φλόγες στην Τραπεζίτσα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν 11 εναέρια μέσα (Videos)

Mati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Στο Εφετείο τρεις αμετάκλητα καταδικασθέντες για ελαφρυντικά – «Θα είμαστε εκεί», λέει ο σύλλογος συγγενών θανόντων

putin-si-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ιράν επιχειρεί να ακυρώσει τον οικονομικό πόλεμο του Τραμπ – «Δένει» τον άξονα με Κίνα και Ρωσία, η Μόσχα στο πλευρό της Τεχεράνης λέει ο Πούτιν

ΓΕΡΜΑΝΟΣ_Back to School
ADVERTORIAL

ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 15% €πιστροφή για αγορές laptop με πιστωτικές κάρτες Eurobank

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

samaras notopoulou papas sakelaridis
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει το πρώτο γκάλοπ που πήρε η κυβέρνηση, η προσδοκία από ΔΕΘ και το μαξιλαράκι για Σαμαρά, η παρουσία της Νοτοπούλου και η αποστολή Παππά για ΝΕΑΡ

akinita-new (2)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεύτερη ευκαιρία» για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 16:03
TP260806_261a
ADVERTORIAL

Σεπτέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στο Αίθριο και νέοι κύκλοι δημιουργικών εργαστηρίων

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Μάχη με τις φλόγες στην Τραπεζίτσα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν 11 εναέρια μέσα (Videos)

Mati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Στο Εφετείο τρεις αμετάκλητα καταδικασθέντες για ελαφρυντικά – «Θα είμαστε εκεί», λέει ο σύλλογος συγγενών θανόντων

1 / 3