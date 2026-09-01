Γαλλία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός, Εντουάρ Μπαλαντύρ

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Πέθανε χθες, Δευτέρα, στο Παρίσι, σε ηλικία 97 ετών, ο Εντουάρ Μπαλαντύρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και τελευταίος επί προεδρίας Φρανσουά Μιτεράν.

Εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς, ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993, όταν η παράταξή του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της δεύτερης επταετούς θητείας του σοσιαλιστή Μιτεράν στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ανέλαβε την πρωθυπουργία διότι ο τότε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς Ζακ Σιράκ δεν επιθυμούσε την εκ νέου συγκατοίκηση με τον Μιτεράν στην εξουσία της Γαλλίας, θεωρώντας ότι η πρωθυπουργοποίησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μιτεράν ήταν αυτή που τον οδήγησε στην ήττα στις προεδρικές εκλογές του 1988.

🇫🇷 L'ancien Premier ministre Edouard Balladur est décédé lundi à Paris à l'âge de 97 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. pic.twitter.com/2efRHuQRD4 — Agence France-Presse (@afpfr) August 31, 2026

Ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993 κατόπιν αιτήματος του επί 30 χρόνια φίλου του, Σιράκ. Στη συνέχεια ωστόσο, διαπιστώνοντας ότι η δημοτικότητά του είχε αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της διετίας που ήταν πρωθυπουργός, ο Μπαλαντύρ αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 1995, έχοντας απέναντί του τον Σιράκ, αλλά και τον σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν. Στον πρώτο γύρο έλαβε το 18,6% των ψήφων, έναντι 23,3% του Ζοσπέν και 20,8% του Σιράκ. Αποτυγχάνοντας να περάσει στο δεύτερο γύρο, τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Σιράκ, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος.

Μετά την αποτυχία του στις προεδρικές εκλογές ο Μπαλαντύρ αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γαλλίας. Κατηγορήθηκε ό,τι χρηματοδότησε την προεκλογική του εκστρατεία με χρήματα που προήλθαν από την υπογραφή συμβολαίων στρατιωτικής συνεργασίας της Γαλλίας με το Πακιστάν. Αθωώθηκε ωστόσο το 2021, αλλά ο τότε υπουργός Αμυνας στην κυβέρνησή του Φρανσουά Λεοτάρ, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον Μπαλαντύρ μέσω των κοινωνικών δικτύων μετά την είδηση του θανάτου του, χαρακτηρίζοντάς τον «απαιτητικό, νηφάλιο και αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό» που είχε «αφιερώσει τη ζωή του στην Πέμπτη Δημοκρατία».

«Τιμώ τη μνήμη του και εκφράζω τις σκέψεις μου στην οικογένεια και τους οικείους του», έγραψε ο Μακρόν.

Édouard Balladur avait consacré sa vie à la Ve République.



Député de Paris, ministre puis Premier ministre, ce fidèle du Président Pompidou qu’il accompagna durant son mandat avait la France au cœur. Il en fut le serviteur exigeant, mesuré, dévoué.



Je salue sa mémoire et… pic.twitter.com/PrdwlIvgAm August 31, 2026

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκόρνιου, περιέγραψε τον Μπαλαντύρ ως «άνδρα με μεταρρυθμιστικό πνεύμα», προσθέτοντας ότι «θα παραμείνει πρότυπο για πολλούς άνδρες και γυναίκες του πολιτικού του χώρου».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Μαρίν Λε Πεν εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους πρώην συνεργάτες του Μπαλαντύρ.

«Παραμερίζοντας τις πολιτικές διαφωνίες που είχαμε με τον άνθρωπο που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1993 έως το 1995, σήμερα οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν άνδρα που άφησε το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή της Γαλλίας, που υπερασπίστηκε με συνέπεια τις πεποιθήσεις του και το όραμά του για υπηρεσία προς τη Δημοκρατία και που πάντοτε επέδειξε σεβασμό στον δημοκρατικό διάλογο», έγραψε.

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