To παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ – Ο Βανς, οι κόντρες, το Ιράν και η σειρά απομακρύνσεων από το Πεντάγωνο

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ υπέβαλε την παραίτησή του στον Λευκό Οίκο, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά απομακρύνσεων υψηλόβαθμων στελεχών από το Πεντάγωνο, εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών προκλήσεων στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Οι διαφωνίες μεταξύ των δύο ανδρών εντάθηκαν λόγω των πρωτοβουλιών του Χέγκσεθ για απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών, καθώς και εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία.

Μετά την παραίτηση του Ντρίσκολ και την αναμενόμενη αποχώρηση του αναπληρωτή υφυπουργού Ντέιβ Φιτζέραλντ, ο αμερικανικός στρατός στερείται πλέον πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που να έχει επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία.

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Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ υπέβαλε χθες, Δευτέρα, την παραίτησή του στον Λευκό Οίκο, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Υπήρξε ο τελευταίος μιας σειράς απομακρύνσεων υψηλόβαθμών στελεχών του Πενταγώνου των ΗΠΑ από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντρίσκολ, στενός πολιτικός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, συνομίλησε χθες,, Δευτέρα, με τον Τραμπ και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία του στρατού καθώς και τους προβληματισμούς του για όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Politico.

Οι διαφωνίες μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ επικεντρώθηκαν στις πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του στρατού, αλλά και στην απομάκρυνση από τον υπουργό Αμυνας ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχηγός του στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ – ένας ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυβραβευμένος αξιωματικός.

Ο υπουργός Στρατού είχε εκμυστηρευτεί εδώ και μήνες σε συνεργάτες του ότι σκόπευε να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με τις δύο πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Politico.

Η αποχώρησή του, ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο βρίσκεται αντιμέτωπο με παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε απομακρύνει και τον πρώην υπουργό Ναυτικού Τζον Φελάν τον Απρίλιο.

Η «κόντρα» για την Ουκρανία

Ο Χέγκσεθ και ο Ντρίσκολ είχαν έρθει σε σύγκρουση όταν ο υπουργός Στρατού έγινε το πρόσωπο-κλειδί των ειρηνευτικών προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία το φθινόπωρο του 2025.

Ο Ντρίσκολ ταξίδεψε στο Κίεβο προκειμένου να συμβάλει στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, τη στιγμή που ο Χέγκσεθ παρέμενε στις ΗΠΑ αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εξάλειψη «ενός woke στρατού που δεν μπορεί να πολεμήσει ούτε να κερδίσει», σύμφωνα με λόγια του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντρίσκολ είχε επίσης διατελέσει για σύντομο χρονικό διάστημα, πέρυσι, υπηρεσιακός διευθυντής του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Οπλων και Εκρηκτικών (ATF).

Η στενή συνεργασία με τον Βανς

Ο Ντρίσκολ, βετεράνος του αμερικανικού στρατού που υπηρέτησε στο Ιράκ, είναι στενός συνεργάτης του Βανς και συναντάται τακτικά μαζί του για γεύματα στο κτίριο του Εκτελεστικού Γραφείου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι δύο άνδρες ήταν συμφοιτητές στη Νομική Σχολή του Γέιλ και ο Ντρίσκολ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενη προεκλογική εκστρατεία του Βανς για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με τον αξιωματούχο και μία από τις πηγές.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχθεί την παραίτηση ούτε ποιος θα τον αντικαταστήσει ως υπηρεσιακός υπουργός Στρατού.

Ο Ντέιβ Φιτζέραλντ, αναπληρωτής υφυπουργός Στρατού, αναμένεται επίσης να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Φιτζέραλντ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, προκειμένου ο στρατός να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες τεχνικές διεξαγωγής του πολέμου.

Τόσο ο Φιτζέραλντ όσο και ο Ντρίσκολ ήταν από τις πιο ένθερμες φωνές υπέρ της ένταξης μικρών εταιρειών τεχνολογίας στον στρατό, με στόχο να καταστεί πιο ευέλικτος και καινοτόμος.

Την παραίτηση του Ντρίσκολ αποκάλυψε πρώτη η Wall Street Journal.

Η σειρά απομακρύνσεων από τον Χέγκσεθ

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά του Στρατού επί σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει απομακρύνει ή οδηγήσει σε αποχώρηση σειρά υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Ράντι Τζορτζ, ο πρώην υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Τζέιμς Μίνγκους, ο επικεφαλής της Διοίκησης Μετασχηματισμού και Εκπαίδευσης Ντέιβιντ Χόντνε, ο αρχιιερέας του Στρατού υποστράτηγος Γουίλιαμ Γκριν Τζούνιορ και ο διευθυντής του Μεικτού Επιτελείου αντιστράτηγος Ντάγκλας Σιμς.

Πιο πρόσφατα, ο στρατηγός Κρίστοφερ Ντόναχιου, ιδιαίτερα καταξιωμένος διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, αποχώρησε από τη θέση του, καθώς ο Χέγκσεθ δεν τον είχε προτείνει για νέα τοποθέτηση.

Πηγές του CNN είχαν κάνει λόγο για ένταση μεταξύ των γραφείων των δύο ανδρών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχε προσωπική σύγκρουση μεταξύ τους. Ο Ντόναχιου αποστρατεύθηκε επισήμως την περασμένη εβδομάδα.

Η παραίτηση Ντρίσκολ αφήνει πλέον ακόμη πιο έντονο αποτύπωμα στις ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην κορυφή του αμερικανικού Στρατού. Η «Wall Street Journal» σημειώνει ότι μετά την αποχώρησή του ο Στρατός μένει χωρίς ανώτατη πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία που να έχει επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία.

Ο υπηρεσιακός αρχηγός του στρατού, στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ, και ένας υπηρεσιακός πολιτικός αξιωματούχος θα ηγούνται πλέον του στρατού, τη στιγμή που η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να τερματίσει στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να αντιμετωπίσει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θα αποτελέσουν τα πρόσωπα του στρατού σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει μεγάλες χρηματοδοτήσεις για πυρομαχικά, προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Λανίβ, ο διορισμός του οποίου ως επόμενου αρχηγού του στρατού συναντά αντιδράσεις στο Κογκρέσο, διέκοψε πρόσφατα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης Αμερικανών και Ουκρανών στρατιωτικών στον πόλεμο με drones.

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