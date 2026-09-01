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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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01.09.2026 10:44

Πόσο κοστίζει η φόρτιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2026 – Παραδείγματα

01.09.2026 10:44
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credit: unsplash

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Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να κοστίζει από μόλις 3 έως και σχεδόν 17 ευρώ ανά 100 χλμ., ανάλογα με το όχημα και τον φορτιστή.

Το κόστος φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν εξαρτάται μόνο από τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η τιμή της κιλοβατώρας, η κατανάλωση του οχήματος, οι απώλειες κατά τη φόρτιση και, φυσικά, το αν η ενέργεια προέρχεται από την οικιακή παροχή ή από δημόσιο ταχυφορτιστή. 

Το 2026 η οικονομικότερη επιλογή παραμένει με μεγάλη διαφορά η φόρτιση στο σπίτι, ενώ στους ισχυρούς ταχυφορτιστές των αυτοκινητοδρόμων το κόστος μπορεί να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνο ενός οικονομικού diesel.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:53
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ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Φωτιά στην Τραπεζίτσα, έκλεισε το μονοπάτι για τη Μονή Στομίου

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