Πόσο κοστίζει η φόρτιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2026 – Παραδείγματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να κοστίζει από μόλις 3 έως και σχεδόν 17 ευρώ ανά 100 χλμ., ανάλογα με το όχημα και τον φορτιστή.

Το κόστος φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν εξαρτάται μόνο από τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η τιμή της κιλοβατώρας, η κατανάλωση του οχήματος, οι απώλειες κατά τη φόρτιση και, φυσικά, το αν η ενέργεια προέρχεται από την οικιακή παροχή ή από δημόσιο ταχυφορτιστή.

Το 2026 η οικονομικότερη επιλογή παραμένει με μεγάλη διαφορά η φόρτιση στο σπίτι, ενώ στους ισχυρούς ταχυφορτιστές των αυτοκινητοδρόμων το κόστος μπορεί να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνο ενός οικονομικού diesel.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ποια αυτοκίνητα έχουν τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση στην Ελλάδα

Οδηγείς σε άλλη λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια: Πότε θεωρείται παράβαση

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα – 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και… τρέχει