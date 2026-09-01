Ποια αυτοκίνητα έχουν τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση στην Ελλάδα

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Η μεγάλη εγγύηση αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Ποιες μάρκες προσφέρουν σήμερα τη μεγαλύτερη κάλυψη στην Ελλάδα;
Η εργοστασιακή εγγύηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά σε μια εποχή κατά την οποία τα αυτοκίνητα γίνονται πιο σύνθετα και το κόστος επισκευής ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ενός αυτόματου κιβωτίου ή ενός ηλεκτροκινητήρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές αναφορές για 8, 10, 11 ή ακόμη και 12 χρόνια εγγύησης, δεν βρίσκεται πάντοτε η ίδια μορφή κάλυψης.
Άλλο είναι η βασική εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύει το αυτοκίνητο από την πρώτη ημέρα και άλλο μια επέκταση που παρέχεται από τον εισαγωγέα, αγοράζεται επιπλέον ή ανανεώνεται κάθε χρόνο μέσω του επίσημου δικτύου service. Με αυστηρό κριτήριο, λοιπόν, τη βασική εγγύηση ολόκληρου του αυτοκινήτου, η οποία προσφέρεται χωρίς να υπολογίζονται μεταγενέστερες επεκτάσεις, αυτές είναι οι μάρκες με τη μεγαλύτερη κάλυψη στην ελληνική αγορά.
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